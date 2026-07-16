Confirmado: la final del Mundial se vivirá en El Patio de la Fiesta del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho confirmó que este domingo 19 la gran final de la Copa del Mundo podrá vivirse de manera colectiva en El Patio del Poncho, ubicado en el Predio Ferial Catamarca, donde se desarrollará una programación especial pensada para que catamarqueños y visitantes compartan la definición del campeonato en un clima de celebración.

La propuesta combinará el deporte con la música, la cultura y la gastronomía, transformando al tradicional espacio de encuentro de la fiesta en un punto de reunión para quienes deseen seguir el partido acompañados por cientos de personas y disfrutar, además, de todas las actividades organizadas especialmente para la ocasión.

La organización dispuso una programación anticipada que comenzará varias horas antes del encuentro deportivo con el objetivo de generar un ambiente festivo y permitir que el público disfrute de distintas propuestas antes, durante y después de la transmisión.

Una previa con música, DJs y múltiples propuestas

Las actividades en El Patio del Poncho comenzarán a las 12 horas con una gran previa especialmente organizada para recibir al público. Durante ese espacio se desarrollarán distintas propuestas recreativas y artísticas que incluirán:

Música en vivo.

Presentaciones de DJs.

Sorteos.

Múltiples sorpresas destinadas a los asistentes.

La programación artística prevista para el domingo fue reorganizada para comenzar desde el mediodía y extenderse hasta las 16 horas, horario establecido para el inicio de la transmisión de la final de la Copa del Mundo.

De esta manera, quienes lleguen temprano al predio podrán disfrutar de las actuaciones de músicos y bailarines antes del partido, en una jornada que combinará espectáculos en vivo con la expectativa propia del encuentro deportivo.

La transmisión del partido y el cierre artístico

A partir de las 16 horas comenzará la transmisión de la final, que podrá seguirse desde El Patio del Poncho junto al resto del público.

Una vez concluido el encuentro, la programación artística continuará con nuevas presentaciones, manteniendo el espíritu festivo de la jornada. El cierre del domingo estará a cargo de la banda cordobesa de cuarteto Sabroso, cuya presentación marcará el final de una propuesta que integrará deporte, música y celebración en un mismo espacio.

Pantallas gigantes en distintos sectores

La reorganización de la programación también alcanzará a otros espacios del predio. Los escenarios del Mercado Cultural y del Pabellón de Turismo adelantarán el inicio de sus actividades para las 13 horas.

En ambos sectores también se realizará la transmisión del partido en pantallas gigantes, permitiendo que el público pueda elegir distintos espacios dentro del Predio Ferial para seguir la final de la Copa del Mundo mientras disfruta de las propuestas culturales previstas para la jornada.

Esta disposición amplía las alternativas para quienes concurran a la Fiesta del Poncho, integrando el acontecimiento deportivo a la programación habitual del evento.

Horarios especiales

Con motivo de la transmisión de la final, la organización implementó una modificación excepcional en los horarios de funcionamiento de los sectores de exposición. Los espacios abrirán en dos franjas horarias:

De 13 a 16 horas.

De 19 a 23 horas.

Esta reorganización permitirá que los asistentes puedan recorrer los distintos sectores de la Fiesta antes y después del partido, disfrutando de toda la propuesta cultural, artesanal y gastronómica que caracteriza al evento.

La medida busca compatibilizar el desarrollo de la final mundialista con el normal funcionamiento de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, ofreciendo alternativas para que el público participe de ambas experiencias durante la misma jornada.

La invitación para vivir el Mundial en comunidad

La organización convocó a catamarqueños y visitantes a participar de esta jornada especial llevando la camiseta de la Selección, banderas y toda la pasión para acompañar al representativo nacional durante la final de la Copa del Mundo.

La propuesta apunta a convertir el Patio del Poncho en un espacio de encuentro para compartir la ilusión mundialista en uno de los eventos más importantes de la provincia.

Como complemento de la jornada, se informó que todos los sectores gastronómicos permanecerán abiertos, ofreciendo sus menús y promociones especiales para quienes decidan seguir el partido desde el Predio Ferial.

Además, quienes concurran al Patio del Poncho para presenciar la transmisión podrán llevar reposeras, una posibilidad pensada para que el público disfrute con mayor comodidad de una jornada que combinará espectáculos, gastronomía, cultura y la expectativa de la gran final de la Copa del Mundo en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.