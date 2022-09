Confirmado: habrá reunión de ATE Salud y Autoconvocados con el Gobierno

La crisis en la sanidad parecía ser un tema sin solución y aún más con las divisiones internas entre las entidades que representan y pusieron a lo largo de estos más de dos meses a los profesionales y trabajadores en la calle. No obstante esto y tras la arremetida de la CGT contra Aprosca, se ha logrado llegar a la unidad entre los gremios y representaciones y esto deriva en la posibilidad de una convocatoria de parte de las autoridades de la Provincia.

Así lo confirmó en exclusivo para La Unón, el Dr. Sergio Urioste, al finalizar la asamblea que se llevó a cabo en el Hospital de Niños "Eva Perón". El profesional adelantó que "va a haber unión entre ATE Salud, Aprosca y Autoconvocados, representando así a toda la provincia. Y juntos de esta manera, nos vamos a sentar a dialogar con el Gobierno este viernes. Ellos ahora van a escuchar nuestra propuesta, que es lo más coherente que logramos después de tanto meses de lucha".

De de esta manera el conflicto en la salud pública podría llegar a tener una luz de solución. La meta de los gremios es lograr el incremento, que en el caso Aprosca recordemos se estaba solicitando un piso salarial de $270 mil.

Los dardos ahora apuntan afuera y son nuevamente contra ATSA en la persona de Leonardo Burgos. En este sentido, y tras los dichos de la Confederación General del Trabajo, Urioste fue contundente y señaló "es una burla lo que firmaron con este gremio, y lo hicieron a cualquier hora con el señor Burgos, quien no nos representa y se lo hemos dicho un montón de veces. El no tiene nada que hacer en el sector público y como no nos representa va y firma en nombra de los trabajadores".

Acotó en cuanto a las afiliaciones "la pobre gente es obligada a inscribirse en el gremio a penas ingresan con contrato de la Provincia. Esto no es legal y lo peor es que no protege a los trabajadores de la salud".

