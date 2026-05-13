Confirman que el paciente internado en Bariloche tiene hantavirus cepa Andes y evoluciona favorablemente

Las autoridades sanitarias de Bariloche confirmaron que el paciente internado en esa ciudad rionegrina fue diagnosticado con hantavirus cepa Andes, una variante particularmente sensible por tratarse de la única que presenta posibilidad de transmisión entre humanos.

La confirmación llegó a través de un comunicado emitido por el Hospital Zonal Ramón Carrillo, luego de recibir los resultados enviados por el Instituto Malbrán. El parte oficial indicó que el paciente "evoluciona favorablemente" y permanece bajo un seguimiento médico constante.

El caso generó atención sanitaria debido a que se produce en simultáneo con la alerta surgida tras el paso del crucero MV Hondius, embarcación de origen neerlandés que recorrió la Patagonia con 147 pasajeros a bordo y donde se registraron contagios de hantavirus que derivaron en tres muertes.

La confirmación oficial del diagnóstico

Desde el Hospital Zonal Ramón Carrillo señalaron que durante la jornada se recibió el informe definitivo del Instituto Malbrán, organismo encargado de realizar los análisis correspondientes para determinar la variante del virus. El comunicado difundido por el centro médico expresó: "Se informa que en el día de la fecha se recibió el resultado del Instituto Malbrán, confirmándose infección por hantavirus cepa Andes".

La confirmación permitió establecer que el paciente contrajo precisamente la cepa que circula en la región patagónica y que posee capacidad de transmisión interpersonal, un aspecto que distingue a esta variante del resto de los hantavirus detectados en otros puntos del país y del continente.

El hombre internado tiene 45 años y permanece bajo observación médica desde que acudió al hospital con síntomas compatibles con la enfermedad.

Los síntomas y la evolución clínica

Según se informó, el paciente se presentó días atrás en el hospital con un cuadro que incluía:

Fiebre

Dolores corporales

Diarrea

Ante esos síntomas, compatibles con hantavirus, el equipo médico decidió dejarlo internado en observación mientras avanzaban los estudios de laboratorio.

Posteriormente, los análisis confirmaron el diagnóstico positivo. De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias y consignada por la Agencia Noticias Argentinas, el paciente "evoluciona favorablemente y continúa bajo monitoreo permanente". El seguimiento constante responde a la complejidad que puede presentar la enfermedad y al protocolo sanitario que se aplica en casos vinculados a la cepa Andes.

La particularidad de la cepa Andes

Uno de los puntos centrales destacados por las autoridades sanitarias es que la cepa Andes es la única variante de hantavirus con posibilidad de transmisión entre personas. El virus circula en la región patagónica y ha sido motivo de seguimiento epidemiológico en distintas oportunidades debido a esa característica específica.

La confirmación del caso en Bariloche reavivó la atención sanitaria regional en un contexto ya marcado por la preocupación internacional generada durante el reciente recorrido del crucero MV Hondius.

El antecedente del crucero MV Hondius

El caso del paciente internado en Bariloche se conoció mientras continuaban las repercusiones por lo ocurrido a bordo del crucero MV Hondius, procedente de Países Bajos.

La embarcación transitó recientemente por la Patagonia con un total de 147 pasajeros, entre ellos un ciudadano argentino. Según trascendió, tres personas fallecieron luego de haberse contagiado hantavirus durante el viaje, situación que derivó en un importante operativo sanitario internacional.

La situación encendió las alertas epidemiológicas debido al antecedente de circulación de la cepa Andes en la región.