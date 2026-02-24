Qué prefieren los hombres y las mujeres al buscar pareja, según la ciencia

Aunque cada persona tiene sus propias preferencias a la hora de elegir pareja, la ciencia sugiere que existen patrones comunes que se repiten con notable consistencia. Más allá de la inteligencia, la simpatía o el sentido del humor, distintos estudios señalan que hay un rasgo físico que destaca por encima del resto cuando se trata del primer impacto visual. En ese terreno inmediato y casi instintivo, la forma del cuerpo masculino —y en particular la estructura de los hombros y el torso— ocupa un lugar central.

El cuerpo masculino y el peso del primer impacto

Investigaciones recientes revelan que el cuerpo masculino juega un rol clave en la atracción, tanto en relaciones casuales como en vínculos estables. Entre los múltiples atributos físicos posibles, hay un detalle que sobresale: la proporción entre cintura y hombros.

Según estos estudios, las mujeres tienden a fijarse primero en la complexión física, especialmente en esa relación que dibuja una silueta en "V". Este rasgo, de acuerdo con la evidencia científica, se asocia de manera inconsciente con:

Fuerza

Capacidad de protección

Salud reproductiva

Cuando vemos a otra persona, el cerebro determina de inmediato su atractivo siguiendo criterios que no varían tanto como creemos, al menos en lo que respecta al físico. En términos generales, el atractivo físico viene determinado por criterios meramente reproductivos, lo que explica por qué ciertos patrones se repiten en distintos contextos culturales.

Si bien otros factores emocionales o intelectuales adquieren peso en el largo plazo, la evidencia indica que el atractivo físico continúa siendo decisivo en el primer encuentro visual. Y dentro de ese universo, los hombros lideran el ranking.

Qué buscan hombres y mujeres, según la ciencia

La atracción no es un fenómeno unilateral. La profesora Jessica Tracy, de la Universidad British Columbia (Estados Unidos), aportó un dato revelador en su estudio: "Para los hombres, las mujeres que sonríen son muy atractivas. Esta fue la característica más apreciada por los hombres".

Un estudio publicado en PLOS One dividió en tres grandes categorías los factores que hombres y mujeres buscan en una persona de la que terminan enamorándose:

Estética: edad, atractivo, constitución física.

Personalidad: confianza, apertura emocional o conexión.

Recursos: inteligencia, educación o ingresos económicos.

Esta clasificación permite comprender que el atractivo físico forma parte de un conjunto más amplio de variables, aunque en el inicio del vínculo suele ocupar un lugar predominante.

El rostro masculino: ángulos, simetría y expresión

En el caso específico de las mujeres, la atención no se limita al cuerpo. De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Saint Andrews en Escocia, Reino Unido, y la Universidad de Durham en Inglaterra, el rostro masculino ocupa el primer lugar en el ranking de intereses femeninos.

Las preferencias apuntan a rostros bien angulosos y marcados, con especial atención en la simetría. Además, las mujeres observan si el hombre tiene barba y analizan el cabello como parte del conjunto estético.

Otro estudio de la Universidad de Abertay (Escocia), publicado en la revista Nature Communications, profundizó en esta tendencia. Según sus resultados, las mujeres se sienten atraídas por hombres con pómulos marcados y mandíbulas pronunciadas. Estas características, asociadas al "macho" tradicional, estarían vinculadas biológicamente con:

Un sistema inmune fuerte

Altos niveles de testosterona

En línea con estos hallazgos, la propia Jessica Tracy indicó que los hombres considerados más atractivos son aquellos que muestran un rasgo más serio y sonríen menos, un contraste significativo con la preferencia masculina por mujeres sonrientes.

Altura y proporciones corporales

La complexión física no se agota en hombros y torso. Una investigación publicada en Royal Society Open Science, de la Universidad de Cambridge, titulada La Influencia de la relación pierna-cuerpo, la relación brazo-cuerpo y la relación intra-extremidad, estudió las preferencias de 800 mujeres heterosexuales de distintos grupos raciales, con edades comprendidas entre los 19 y los 79 años.

Los análisis revelaron que el sexo femenino se siente especialmente atraído por varones con piernas más largas, un rasgo vinculado a la diferencia de altura que usualmente se busca en una pareja.

La altura, de hecho, aparece como un factor determinante. Las mujeres vinculan la estatura con la masculinidad. Un estudio elaborado entre la University of North Texas y la Rice University concluyó que el 50% de las mujeres prefiere salir con hombres más altos que ellas.

Más allá de la química: biología y percepción

En conjunto, las investigaciones citadas delinean un mapa claro: aunque la personalidad, la inteligencia y los recursos influyen en la consolidación de un vínculo, el primer impacto continúa profundamente ligado a señales físicas asociadas a la biología y la reproducción.

Desde la proporción entre hombros y cintura hasta la mandíbula marcada, la longitud de las piernas o la altura, los datos muestran que el cerebro procesa en segundos información que interpreta como indicadores de salud, fortaleza y potencial reproductivo.

Así, en el complejo entramado de la atracción humana, la ciencia sugiere que los hombros no solo sostienen el cuerpo: también sostienen, en gran medida, el primer juicio visual.