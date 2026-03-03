¿Vuelve el fresquito y la lluvia?: así estará el clima en Catamarca

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el día se anunció que iba a comenzar con tormentas fuertes y una mínima de 24 grados, además de fuertes ráfagas del sector Sur.

Para la mañana el organismo nacional pronostica que continuarán la fuerte inestabilidad, con un incremento en la probabilidad de lluvias que se elevará al 70 al 100%. La temperatura ascenderá a 27 grados con viento del mismo sector de la hora anterior entre 32 y 41 km/h y ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde se prevén tormentas aisladas. La máxima alcanzará los 26 grados, mientras que el viento rotará al sector Sudeste con velocidades de 13 a 22 km/h, sin datos de ráfagas consignados.

Finalmente, hacia la noche se manetndrá la inestabilidad. La temperatura descenderá a 23 grados y el viento rotará al Noreste soplando con intensidades entre los 13 y 22 km/h.

La jornada estará caracterizada por condiciones inestables en las primeras horas, con mejoras progresivas hacia el cierre del día.

