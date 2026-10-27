Conmoción en Chaco: encontraron muertos a tres nenes de 4 y 5 años en una represa

Tres nenes de 4 y 5 años fueron encontrados muertos en una represa de Chaco, ubicada cerca de la casa donde vivían. El hallazgo se produjo después de un operativo de búsqueda que se había iniciado el domingo por la tarde, cuando sus familiares advirtieron que los chicos habían salido de la vivienda y no lograban establecer dónde se encontraban.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4, y su primo Josué Cáceres, también de 4 años. Los tres pequeños, dos hermanos y su primo, habían sido vistos por última vez antes de que comenzara la búsqueda que movilizó a las fuerzas de seguridad y a los Bomberos Voluntarios.

La desaparición de los nenes motivó la intervención de las autoridades, luego de que la familia denunciara que desconocía su paradero. A partir de esa presentación, se desplegaron tareas de rastrillaje para tratar de localizarlos y determinar hacia dónde se habían dirigido.

El operativo avanzó con la participación de agentes de las fuerzas de seguridad y bomberos, quienes recorrieron distintos sectores en busca de indicios que permitieran encontrar a los chicos. Durante esas tareas, algunos vecinos aportaron información que resultó determinante para orientar el procedimiento hacia la represa.

La denuncia y las circunstancias previas a la desaparición

La denuncia fue presentada por el padre de dos de los nenes. Según relató, antes de viajar había dejado a sus hijos y a su sobrino al cuidado de su suegra. El hombre se había trasladado hasta la localidad de Las Breñas para atender a un familiar enfermo.

Cuando regresó a la casa familiar, recibió la información de que los chicos habían salido de la vivienda y que no se sabía dónde estaban. Frente a esa situación, decidió radicar la denuncia correspondiente para poner en conocimiento de las autoridades la desaparición de los menores.

La presentación dio lugar al despliegue de un operativo destinado a encontrar a los tres nenes. La intervención incluyó a efectivos de las fuerzas de seguridad y a integrantes de los Bomberos Voluntarios, que participaron de los rastrillajes en la zona.

La secuencia previa al hallazgo constituye uno de los aspectos centrales de la investigación. Los investigadores procuran establecer qué ocurrió desde el momento en que los chicos salieron de la casa hasta que fueron encontrados sin vida, además de determinar cómo llegaron hasta el espejo de agua.

Por ahora, la información disponible no permite establecer de qué manera los pequeños llegaron a la represa ni cuáles fueron las circunstancias exactas en las que murieron. Esos interrogantes forman parte de las medidas dispuestas por la fiscalía que interviene en el caso.

El aviso de los vecinos orientó la búsqueda hacia la represa

Durante los rastrillajes, algunos vecinos alertaron a los rescatistas que habían visto a los tres nenes cerca de la represa. Ese dato llevó a los equipos a concentrar las tareas de búsqueda en el espejo de agua, donde finalmente fueron encontrados los cuerpos.

Los bomberos intervinieron en el lugar y rescataron los cuerpos de los menores. El hallazgo puso fin a la búsqueda, aunque abrió una nueva etapa centrada en el esclarecimiento de las muertes y en la reconstrucción de los acontecimientos que precedieron al desenlace.

La cercanía de la represa con la vivienda donde vivían los chicos constituye uno de los elementos mencionados en la información del caso. Sin embargo, todavía debe determinarse cómo se produjo el desplazamiento de los nenes hasta ese sector y qué sucedió una vez que llegaron al lugar.

La investigación deberá establecer la secuencia de los hechos a partir de los testimonios, las pericias y los demás elementos que puedan incorporarse al expediente. En ese marco, las autoridades también analizan las características del espacio donde fueron hallados los menores.

La fiscalía ordenó autopsias y nuevas medidas

La causa quedó a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3 de Chaco, conducido por la fiscal Gabriela Rafart Anton, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar las causas de las muertes.

Entre las diligencias dispuestas se encuentran las autopsias de los tres nenes, destinadas a establecer las causas y la data de muerte. Estos procedimientos forman parte de las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del caso. La fiscal también confirmó que se están recibiendo declaraciones testimoniales de los familiares y que ya intervino el Gabinete Científico. Además, precisó que el médico forense examinó a los menores y que todavía restan pruebas por producir.

En declaraciones a Diario Chaco, Rafart Anton explicó el estado de las actuaciones y remarcó que aún no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a una persona.

"Se están recepcionando declaraciones testimoniales de los familiares. Ya intervino el Gabinete Científico, el médico forense examinó a los menores y restan algunas pruebas todavía por producir, así que en principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona", señaló la fiscal.

La declaración establece el estado preliminar de la investigación: mientras se incorporan testimonios y se esperan los resultados de las medidas periciales, la fiscalía continúa reuniendo información para determinar qué sucedió.

Las características de la represa y los riesgos del lugar

Rafart Anton también se refirió a las características de la represa donde fueron encontrados los cuerpos, luego de que surgieran versiones acerca de la posibilidad de que uno de los nenes hubiera caído en un pozo.

Sobre ese punto, la fiscal explicó que "hay pozos que se hacen por el mismo efecto de cuando se descarga agua". La referencia se produjo en el marco de las consultas sobre las condiciones del lugar y las particularidades del espejo de agua.

De acuerdo con la información proporcionada, la represa está cercada y no se encuentra habilitada para actividades recreativas ni para bañarse. Además, su profundidad representa un riesgo para quienes ingresan. Estas características forman parte de los elementos considerados en torno al escenario donde se produjo el hallazgo. No obstante, las circunstancias concretas de las muertes todavía deben establecerse mediante las pericias y las demás diligencias judiciales.

La existencia de un cerco, la falta de habilitación para actividades recreativas y la profundidad del agua describen las condiciones señaladas sobre el lugar, pero no determinan por sí mismas cómo llegaron los chicos hasta allí ni qué ocurrió durante el tiempo en que estuvieron desaparecidos.