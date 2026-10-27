Más de 25.000 personas se anotaron para ser voluntarias durante la visita del Papa

La convocatoria para participar como voluntario durante la visita del Papa a la Argentina superó las 25.000 personas inscriptas, en un proceso que experimentó un crecimiento sostenido desde su apertura en septiembre. En aquel momento, el registro contabilizaba 5.000 postulantes; posteriormente, la cifra ascendió a 16.000 y, actualmente, ya son más de 25.000 las personas que manifestaron su voluntad de colaborar.

La iniciativa es impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina y busca reunir a quienes estén dispuestos a prestar un servicio durante las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Las tareas estarán orientadas a acompañar el desarrollo de los encuentros, recibir a los peregrinos y facilitar su participación en las distintas instancias de la visita.

La convocatoria comprende funciones vinculadas con la orientación de quienes concurran, la asistencia en los accesos y el acompañamiento de las personas que más lo necesiten. Detrás de cada misa y de cada peregrino que sea recibido habrá voluntarios que contribuirán al funcionamiento de las actividades y a generar condiciones para que todos puedan participar.

El objetivo expresado por los organizadores es que cada persona pueda vivir la visita como un verdadero encuentro de fe, sin quedar al margen. En ese sentido, la consigna "Bienvenidos todos" resume el espíritu de una convocatoria que propone transformar la recepción de los peregrinos en una tarea concreta de servicio.

Quiénes pueden inscribirse y hasta cuándo

La inscripción continuará abierta hasta mañana, 28 de octubre, a las 23.59. La propuesta está dirigida a argentinos y residentes legales que tengan entre 18 y 65 años. Según las condiciones establecidas, la edad requerida deberá cumplirse al 8 de octubre de 2026.

El registro se realiza de manera online, a través del sitio oficial del Episcopado, donde los interesados deben completar el formulario correspondiente. La convocatoria contempla la participación en las actividades previstas en las tres sedes y ofrece la posibilidad de colaborar en cualquiera de los cinco encuentros con participación del público.

Sin embargo, desde la organización aclararon que completar el formulario no garantiza la selección. Una vez finalizado el período de inscripción, se evaluarán los perfiles de los postulantes en función de las necesidades de cada actividad, la disponibilidad horaria y las características de las personas que se hayan anotado.

Este proceso permitirá definir la distribución de los voluntarios de acuerdo con los requerimientos del operativo. También se advirtió que algunas funciones podrían exigir la presencia de los seleccionados antes de las jornadas centrales de la visita, por lo que la disponibilidad de los participantes será un aspecto relevante al momento de organizar las tareas.

Para quienes necesiten ampliar la información sobre la convocatoria y sus condiciones, la organización indicó que pueden consultar el sitio oficial: https://www.elpapaenargentina.com.ar.

Las tareas estarán distribuidas en distintos puntos de las ciudades

Desde la organización explicaron que participar como voluntario no significa necesariamente tener contacto directo con el Papa. Una parte importante de las tareas se desarrollará en diferentes sectores de las ciudades que serán sede de las actividades, con el propósito de contribuir al funcionamiento general del operativo.

Entre las funciones previstas se encuentran la orientación de los peregrinos, la colaboración en los accesos y el acompañamiento de quienes requieran mayor asistencia. Estas labores estarán destinadas a facilitar la circulación, brindar apoyo a los participantes y contribuir a que las actividades se desarrollen de acuerdo con las necesidades organizativas.

La convocatoria contempla, por lo tanto, una variedad de responsabilidades que no se limitan a los espacios donde se realicen las celebraciones centrales. La colaboración también será necesaria en otros puntos de las ciudades, donde los voluntarios cumplirán funciones vinculadas con la recepción y la atención de las personas que concurran.

El Episcopado definió el voluntariado como "un servicio a Dios, a la Iglesia y a los demás, con responsabilidad, humildad, alegría y espíritu de entrega". A partir de esa definición, los organizadores señalaron que todas las funciones tendrán la misma importancia, independientemente del lugar en el que se desarrollen o del tipo de tarea asignada.

En esa línea, se espera que los participantes mantengan una actitud de "acogida, respeto, paciencia, cercanía y fraternidad". Estos valores forman parte de los criterios que orientarán el trabajo de quienes sean seleccionados y acompañarán el desarrollo de las distintas actividades previstas.

Flexibilidad y capacidad de adaptación

Los organizadores advirtieron que las tareas, los horarios y los lugares asignados podrían modificarse de acuerdo con las necesidades que surjan durante la visita. Por esa razón, la capacidad de adaptación y la flexibilidad serán aspectos especialmente valorados al momento de organizar la participación de los voluntarios.

La posibilidad de introducir cambios responde a la necesidad de adecuar el operativo a los requerimientos que puedan presentarse en las diferentes sedes y durante los encuentros. En consecuencia, quienes sean seleccionados deberán contemplar que las funciones inicialmente previstas podrían experimentar modificaciones.

La disponibilidad horaria también tendrá un papel importante en la evaluación de los perfiles. Una vez cerrada la inscripción, la organización analizará las características de los postulantes y las necesidades concretas de cada actividad para determinar dónde y cuándo será necesaria su colaboración.

Además, algunas tareas podrían requerir que los voluntarios se presenten antes de las jornadas centrales. Este punto deberá ser considerado por quienes se inscriban, ya que la participación puede extenderse a instancias previas a los encuentros principales.

Un servicio gratuito, solidario y sin relación laboral

La colaboración tendrá carácter voluntario, solidario y gratuito. Esto significa que la participación no implicará una relación laboral ni el pago de una remuneración por las tareas realizadas.

Las personas seleccionadas deberán utilizar de manera responsable las acreditaciones y los materiales que reciban para cumplir con sus funciones. También tendrán que respetar la estructura organizativa prevista para el operativo y desarrollar sus tareas de acuerdo con las pautas establecidas por la organización.

El compromiso asumido no se limita, de este modo, a la disponibilidad para realizar una actividad concreta. La convocatoria también pone el acento en la responsabilidad con la que cada participante deberá desempeñar su función y en el respeto por las disposiciones organizativas.

Desde la organización remarcaron que el servicio deberá estar guiado por los valores que inspiran la iniciativa. En ese sentido, señalaron que se espera que cada voluntario actúe de manera coherente con los principios del Evangelio y que su participación refleje humildad, comunión y esperanza.

"En todas las circunstancias, se espera que el voluntario procure vivir su servicio de manera coherente con los valores del Evangelio, haciendo de la humildad, la comunión y la esperanza el sello de su participación", expresaron desde la organización.