El Centro de Diagnóstico Municipal recibió la distinción "General Felipe Varela"

El Centro de Diagnóstico Municipal (CDM) recibió la distinción "General Felipe Varela, caudillo federal", durante la tercera edición de los reconocimientos organizados por Radio Kakán, en el marco de la celebración por el octavo aniversario de la emisora. El acto central contó con la participación del intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y reunió a destacadas personalidades, comunicadores y entidades de la provincia que se distinguen por su arraigo social y su labor solidaria.

Uno de los principales galardones de la jornada fue otorgado al efector municipal en reconocimiento a su aporte cotidiano al cuidado de la salud pública y a la descentralización de los servicios médicos, una tarea orientada a beneficiar a las familias de la Capital mediante prestaciones gratuitas, tecnología especializada y una modalidad de atención que busca facilitar el acceso a estudios complementarios.

La distinción puso en valor el trabajo que desarrolla el primer centro de diagnóstico por imágenes de la comuna, una institución inaugurada por la gestión municipal junto con la Provincia para complementar la atención primaria que se brinda tanto en Sanidad Municipal como en los centros periféricos barriales.

En ese sentido, el reconocimiento destacó la función que cumple el CDM dentro de la estructura sanitaria local, al ofrecer recursos de diagnóstico que permiten acompañar la atención de los pacientes y contribuir al desarrollo de los procesos médicos. Su actividad se enmarca en una política pública que prioriza la accesibilidad y procura acercar servicios de salud a los vecinos, especialmente a quienes no cuentan con obra social.

Tecnología de última generación

Uno de los aspectos centrales que sustentaron la distinción es el equipamiento con el que cuenta el Centro de Diagnóstico Municipal. El establecimiento dispone de tecnología de radiología digital de última generación y ecografía general, herramientas que permiten realizar estudios por imágenes y responder a una parte sustancial de las necesidades de diagnóstico de la población capitalina.

De acuerdo con la información brindada, el centro cubre aproximadamente el 90 % de la demanda de estudios complementarios de la ciudad. Este porcentaje refleja el alcance de las prestaciones que ofrece el efector y su importancia dentro del esquema de atención médica municipal.

A las capacidades tecnológicas se suma un sistema digital que facilita el acceso de los pacientes a los resultados y las imágenes de sus estudios. Mediante un código QR o a través de sus teléfonos móviles por vía digital, las personas pueden obtener esa información de manera instantánea.

Esta modalidad permite agilizar la disponibilidad de los estudios y acompañar la realización de diagnósticos certeros y tratamientos médicos inmediatos. La posibilidad de acceder a las imágenes y los resultados de forma digital constituye una característica destacada del funcionamiento del centro, que combina equipamiento especializado con herramientas destinadas a facilitar la consulta de la información médica.

La incorporación de estos recursos se vincula con el objetivo de complementar las prestaciones que ya se brindan en Sanidad Municipal y en los centros periféricos barriales. De esta manera, el CDM ocupa un lugar relevante en la descentralización médica, al concentrar una capacidad diagnóstica que permite atender gran parte de la demanda de estudios complementarios de la ciudad.

Atención gratuita

Otro de los ejes destacados por la distinción es el compromiso ético de la política sanitaria municipal, orientada prioritariamente a las personas que no cuentan con obra social. El funcionamiento del Centro de Diagnóstico Municipal responde a la premisa de universalizar el acceso a la salud mediante prestaciones gratuitas y una organización que contempla tanto los turnos programados como la demanda espontánea.

Este esquema busca ofrecer distintas vías de acceso a los estudios, de acuerdo con las necesidades de quienes recurren al establecimiento. La combinación de turnos programados y atención por demanda espontánea forma parte de la modalidad de funcionamiento del centro, cuyo propósito es garantizar prestaciones para la comunidad capitalina.

El equipo de trabajo está integrado por técnicos radiólogos y médicos imagenólogos especializados, responsables de las tareas vinculadas con la realización de los estudios y el funcionamiento de los servicios de diagnóstico por imágenes.

El establecimiento funciona de lunes a viernes en dos franjas horarias, con atención durante la mañana y la tarde. Su cronograma es el siguiente:

Primer turno: de 7:00 a 13:00 horas.

Segundo turno: de 14:00 a 20:00 horas.

Días de atención: de lunes a viernes.

Prestaciones: estudios de radiología digital y ecografía general.

Modalidades de acceso: turnos programados y demanda espontánea.

Carácter de las prestaciones: gratuitas para la comunidad capitalina.

La disponibilidad de un horario extendido, junto con la especialización del personal y la tecnología instalada, integra las características del servicio reconocido. La institución busca garantizar el acceso a estudios de diagnóstico de alta complejidad, de acuerdo con las prestaciones que brinda, sin costo para los vecinos.

Autoridades presentes

La entrega de la distinción se desarrolló durante una jornada que también contó con el acompañamiento del secretario de Gabinete y Modernización de la comuna, Mariano Rosales, y de la secretaria de Salud, Ana Fernanda Lagoria.

La celebración adquirió, además, una especial jerarquía institucional a partir de la declaración de interés legislativo, cultural e histórico otorgada por la Cámara de Senadores de Catamarca. El instrumento distinguió tanto la labor informativa desarrollada por Radio Kakán como la conferencia dedicada a la vigencia del caudillo federal catamarqueño, General Felipe Varela.

De esta manera, el encuentro articuló el reconocimiento a instituciones y referentes con una reivindicación histórica vinculada con una figura del federalismo catamarqueño. En ese marco, la tercera edición de las distinciones volvió a reunir el trabajo comunicacional de la emisora con el homenaje a quienes desarrollan actividades consideradas relevantes por su compromiso social y solidario.

Durante el acto, el director de Radio Kakán, Pablo Sánchez, expresó la emoción de sostener esta iniciativa por tercer año consecutivo y destacó el vínculo de la emisora con su audiencia.

"Para nosotros es una inmensa emoción sostener este espacio por tercer año consecutivo. Entendemos que los medios tenemos el deber de retribuir el afecto y la confianza que la gente nos da día a día, forjando una identidad propia y reivindicando las banderas federales de Felipe Varela", manifestó Sánchez.

Sus palabras pusieron el acento en el sentido comunitario de la ceremonia y en la responsabilidad que, desde su perspectiva, tienen los medios de comunicación de reconocer el acompañamiento de la sociedad, construir una identidad propia y mantener vigente el legado federal de Felipe Varela.