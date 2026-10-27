Conmoción: robaron y mataron a un burro multicampeón y querido por la comunidad

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Aimogasta, en la provincia de La Rioja, tras conocerse el robo y asesinato de "Manincho", un burro muy querido por los vecinos que se había convertido en protagonista de numerosas actividades sociales y religiosas de la localidad. El hecho generó una ola de repudio e indignación entre quienes conocían al animal y reconocían su lugar dentro de las tradiciones comunitarias.

La sustracción y posterior muerte del animal provocaron un fuerte rechazo entre los habitantes, que reclaman justicia y el castigo de los responsables. La gravedad del episodio no solo está relacionada con la pérdida del equino apreciado por la comunidad, sino también con el vínculo que había construido a lo largo del tiempo con familias, niños y participantes de distintas celebraciones.

"Manincho" no era un burro más en Aimogasta. Su presencia en actividades locales, su participación en festividades religiosas y su temperamento manso lo habían convertido en una figura reconocida y entrañable. Por eso, la noticia de su muerte despertó una reacción de indignación que trascendió el ámbito de quienes lo cuidaban o lo conocían de manera directa.

El caso volvió a poner en primer plano la preocupación por los hechos de crueldad y maltrato animal, en un contexto en el que la comunidad exige que lo sucedido no quede impune y que se avance en las acciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables.

Un burro multicampeón que se ganó el cariño de grandes y chicos

Además de su reconocimiento en competencias locales, donde había obtenido múltiples títulos, "Manincho" se distinguía por su carácter manso y sociable. Esas características hicieron que se ganara el afecto de los vecinos y que su presencia fuera especialmente valorada en actividades destinadas a las familias y los niños.

Su historia estaba estrechamente vinculada con la vida social de Aimogasta. El animal participaba en diferentes propuestas comunitarias y religiosas, por lo que su figura se había integrado a las experiencias compartidas por numerosos habitantes de la localidad riojana.

El reconocimiento que había alcanzado en competencias locales constituía otra de las particularidades de "Manincho". Su condición de multicampeón lo diferenciaba, mientras que su comportamiento dócil reforzaba el vínculo con quienes se acercaban a él durante las actividades en las que participaba.

Sin embargo, uno de los aspectos más significativos de su presencia en la comunidad estaba relacionado con las celebraciones de Semana Santa. Cada año, durante el Domingo de Ramos, el burro era el encargado de trasladar al sacerdote en la representación de la entrada de Jesús a Jerusalén.

Esta participación lo había convertido en una figura emblemática de una celebración religiosa que convocaba a la comunidad y en la que su presencia cumplía un papel destacado. Su carácter tranquilo y sociable resultaba especialmente importante para una actividad en la que participaban familias y niños.

El marco legal y los próximos pasos tras el hecho

El asesinato de "Manincho" vuelve a poner en agenda la problemática de la crueldad y el maltrato animal en la región. En la información difundida sobre el caso se señala que este tipo de delito está contemplado en la Ley Nacional N.º 14.346, normativa mencionada en relación con los hechos de maltrato y crueldad hacia los animales.

En este contexto, se espera que durante las próximas horas se formalice una denuncia penal colectiva, una instancia que podría canalizar el reclamo de los vecinos ante lo sucedido. La presentación es uno de los próximos pasos previstos, mientras la comunidad expresa su demanda de justicia y reclama que los responsables reciban el castigo correspondiente.

Además, no se descarta la realización de movilizaciones pacíficas para visibilizar el caso y mantener vigente el reclamo. Entre las consignas mencionadas aparece #JusticiaPorManincho, una expresión que sintetiza la exigencia de esclarecer el episodio y avanzar con las acciones legales correspondientes.

La posibilidad de estas manifestaciones se inscribe en la reacción de repudio e indignación que atraviesa a Aimogasta tras conocerse la muerte del animal. El reclamo reúne el pedido de justicia con la preocupación por los hechos de crueldad animal y la necesidad de que situaciones de esta naturaleza sean abordadas por las vías legales previstas.