Es oficial: confirman la presencia de un pasajero argentino en el buque con hantavirus

La navegación del MV Hondius, una embarcación de bandera neerlandesa, se ha transformado en una de las crisis sanitarias más complejas de los últimos tiempos en el ámbito de los cruceros de expedición. En las últimas horas, a través de un comunicado oficial emitido por la operadora Oceanwide Expeditions, se confirmó que entre las personas que enfrentan el brote de hantavirus a bordo se encuentra al menos un ciudadano de nacionalidad argentina. Este dato surge del desglose pormenorizado de las 149 personas que integran el buque, quienes pertenecen a 23 países distintos.

Si bien el comunicado no ha proporcionado detalles específicos sobre la identidad del pasajero argentino ni sobre su estado de salud actual, su inclusión en la lista oficial lo sitúa dentro del grupo alcanzado por las estrictas medidas de control, monitoreo médico constante y las eventuales definiciones sobre evacuaciones que se discuten minuto a minuto. El buque, que inició su travesía el pasado 20 de marzo zarpando desde Ushuaia, se encuentra actualmente en una situación de aislamiento frente a las costas de Cabo Verde, sin autorización para el desembarco de sus ocupantes.

Cronología de una tragedia en progresión

La reconstrucción de los hechos permite dimensionar la gravedad de la situación médica dentro del buque. Según los datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento se han registrado seis personas con síntomas compatibles con la enfermedad. El saldo es desgarrador: tres fallecidos, un paciente en estado crítico internado en Sudáfrica y dos personas que continúan a bordo con sintomatología.

El cronograma del brote comenzó a gestarse de la siguiente manera:

El 11 de abril, se registró la muerte de un pasajero neerlandés en el barco por causas que no pudieron determinarse inicialmente. Su cuerpo fue desembarcado recién el 24 de abril en la isla de Santa Elena.

El 27 de abril, se informó el fallecimiento de la esposa del primer fallecido, también de nacionalidad neerlandesa, quien enfermó durante el viaje de regreso tras la repatriación de su marido.

Ese mismo 27 de abril, un pasajero británico enfermó de gravedad y fue evacuado hacia Johannesburgo, Sudáfrica, donde permanece en terapia intensiva en estado crítico pero estable tras detectársele una variante de hantavirus.

El 2 de mayo, se produjo la tercera muerte a bordo, correspondiente a un ciudadano alemán, cuyo cuerpo aún permanece dentro de la embarcación.

Es importante destacar que, aunque el caso del pasajero evacuado a Sudáfrica es el único confirmado por laboratorio como hantavirus, la causa exacta de las tres muertes previas sigue bajo investigación, sin que se haya establecido todavía un vínculo directo y fehaciente entre el virus y los fallecimientos.

Aislamiento y bloqueo en Cabo Verde

La situación para los 149 ocupantes del MV Hondius es de un confinamiento absoluto. El crucero permanece estacionado frente a Cabo Verde sin recibir el visto bueno de las autoridades locales para el desembarco. Esta negativa impide no solo la realización de controles sanitarios completos en tierra, sino también las evacuaciones médicas urgentes de dos tripulantes de nacionalidad británica y neerlandesa que presentan síntomas respiratorios agudos, uno de ellos en estado grave.

Para gestionar esta crisis, se ha iniciado una coordinación internacional de alta complejidad que involucra a las autoridades neerlandesas, la OMS, el RIVM, embajadas y cancillerías. Entre las opciones que se barajan para dar una salida humanitaria a la situación, se analiza la posibilidad de redirigir el barco hacia las Islas Canarias, específicamente hacia Las Palmas o Tenerife, como puntos alternativos que cuenten con la infraestructura necesaria para la atención médica y el desembarco seguro.

Los pasajeros y sus nacionalidades

La diversidad de nacionalidades a bordo subraya la magnitud internacional del operativo de repatriación y asistencia que se avecina. El contingente de pasajeros se compone de:

19 ciudadanos del Reino Unido y 17 de Estados Unidos.

13 personas de España, 8 de los Países Bajos y 7 de Alemania (incluyendo una de las víctimas).

5 de Francia, 4 de Canadá, 4 de Australia y 3 de Turquía.

Grupos menores de Bélgica (2), Irlanda (2), y representaciones individuales de un ciudadano griego, un japonés, un neozelandés y el mencionado argentino.

Por su parte, la tripulación está conformada mayoritariamente por 38 filipinos, seguidos por 5 neerlandeses, 5 ucranianos, 4 británicos, 2 indios, y personal individual de España, Alemania, Polonia, Rusia, Portugal, Montenegro y Guatemala. Mientras el buque continúa varado, se mantienen estrictos protocolos de higiene y aislamiento interno, a la espera de una actualización oficial que permita definir los próximos pasos para salvaguardar la vida de quienes aún permanecen en el mar.