El finde largo en la Capital dejó un impacto económico de casi un millón de pesos

Durante el reciente fin de semana largo, desarrollado entre el 30 de abril y el 3 de mayo, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca exhibió un desempeño turístico notablemente positivo. Los datos proporcionados por el Observatorio de Turismo Municipal indican que la tasa de ocupación hotelera se situó en un 68%, una cifra que cobra especial relevancia al analizarla en perspectiva comparada.

Este valor representa un incremento del 7,9% respecto al mismo fin de semana del año anterior. Más aún, si se toma como referencia la festividad de Semana Santa 2026, donde la ocupación fue del 51%, la mejora resulta ser significativamente superior.

Este crecimiento se ha manifestado en un escenario particular: el calendario de este año dispuso un fin de semana de tres días, lo que significa una jornada menos en comparación con el periodo de 2025. A pesar de esta reducción en el tiempo disponible para el desplazamiento, el flujo de visitantes no decayó. Por el contrario, la capital provincial recibió a un total de 2.822 turistas. La estabilidad se vio reflejada también en la permanencia de los viajeros, con una estadía promedio que se ubicó en las 3,5 noches, manteniendo la constancia frente a los registros del año pasado.

Impacto económico

La actividad turística no solo se traduce en presencia de personas, sino en un motor genuino para la economía local y del Valle Central. Durante estas jornadas, el impacto económico estimado ascendió a la suma de $921.994.567. Esta cifra es el resultado de un gasto promedio diario por visitante de $157.720, un flujo de capital que beneficia de manera directa al sector hotelero, al gastronómico y a los diversos prestadores de servicios que integran la cadena de valor turística.

Al analizar la procedencia y los hábitos de quienes eligieron la Capital, se observa un fuerte predominio del turismo nacional: el 94% de los visitantes provino de otras provincias argentinas. El mapa de origen de los turistas se desglosa de la siguiente manera:

Buenos Aires: 43%

Córdoba: 13%

Tucumán: 10%

En cuanto a las motivaciones del viaje, si bien el ocio y la recreación continúan siendo el motor principal con un 56,3%, la participación en eventos se posicionó con un contundente 34,4%. Este último dato es fundamental para comprender la incidencia de la agenda de actividades en la atracción de demanda. Asimismo, es destacable que el 75% de los visitantes llegó por primera vez a la ciudad, y un rotundo 88% no consideró otros destinos alternativos al planificar su viaje. En cuanto a la modalidad de viaje, predominaron los grupos conformados por amigos y parejas, que representaron el 37% del total.

Diversidad en el alojamiento

El informe del Observatorio destaca que la ocupación fue equilibrada a través de las distintas tipologías de alojamiento disponibles en la ciudad, permitiendo que toda la oferta se viera beneficiada por la afluencia de público. Sin embargo, ciertos sectores registraron picos de demanda extraordinarios:

Apart Hotel: 99% de ocupación.

Hoteles 3 estrellas: 67% de ocupación.

Hoteles 2 estrellas: 65% de ocupación.

Cabañas y residenciales: 57% de ocupación.

Hoteles 1 estrella: 55% de ocupación.

Hoteles 4 estrellas: 50% de ocupación.

Por otro lado, los atractivos turísticos y centros de informes también fueron puntos de alta concurrencia, con un registro total de 555 visitantes. Hubo un crecimiento del 14,2% en las consultas realizadas en los centros de informes. No obstante, el dato más disruptivo lo aportó el Museo de la Ciudad - Casa Caravati, que experimentó un aumento exponencial de visitas del 219% en comparación con el mismo período del año anterior.

Articulación público-privada

El balance de este período es sumamente satisfactorio para las autoridades locales. La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Inés Galíndez, resaltó la importancia de la colaboración estrecha entre los distintos sectores. Según Galíndez, es motivo de orgullo que las asociaciones profesionales elijan a la Capital como sede para sus encuentros, algo que atribuye a la articulación público-privada que caracteriza a la gestión actual.

La funcionaria subrayó además la mejora cualitativa y cuantitativa de la oferta local, que incluye a prestadores, proveedores y emprendedores que se suman progresivamente a la actividad. Estos resultados son el fruto de un trabajo conjunto que consolida a San Fernando del Valle de Catamarca como un destino capaz de generar condiciones sostenidas para el desarrollo turístico durante los doce meses del año, posicionándose con fuerza tanto en el ámbito regional como en el nacional.