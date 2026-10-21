Continúa la Alerta Amarilla por viento en Catamarca y se mantiene inhabilitado el acceso al Balcón del Pissis

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para este Jueves 22 de octubre la Alerta Amarilla por viento para sectores de los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

Según el organismo, se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. Estas condiciones pueden provocar reducción de visibilidad, viento blanco y/o ventisca.

Ante este escenario, la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos mantiene la inhabilitación preventiva de los accesos al Balcón del Pissis.

Por este motivo, se solicita a turistas, operadores turísticos y visitantes no ingresar a la zona mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, como medida preventiva para resguardar la seguridad de quienes transitan por este sector cordillerano.