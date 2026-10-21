Transporte no renovará el permiso de la línea 104 a El Nene

El Ministerio de Transporte decidió no renovar el permiso precario de explotación de la línea 104 a la empresa de colectivos El Nene, en una medida que abre el proceso de selección de un nuevo prestador para garantizar la continuidad del servicio de transporte urbano de pasajeros.

La determinación fue adoptada por el área gubernamental competente en materia de transporte y se fundamenta en las reiteradas irregularidades mecánicas y de seguridad detectadas en la flota que actualmente presta el servicio. Frente a este escenario, el organismo resolvió no extender la autorización que permitía a la empresa continuar al frente de la línea.

La decisión implica avanzar hacia un cambio de operador, con el objetivo de que otra compañía asuma la prestación bajo condiciones que contemplen tanto el estado de los colectivos como la situación laboral de quienes trabajan en el recorrido. Las falencias registradas en las unidades constituyen el principal argumento para la medida. Entre los antecedentes señalados se encuentran situaciones que comprometen las condiciones técnicas y de seguridad de los vehículos, lo que llevó a las autoridades a resolver que el permiso precario de El Nene no será renovado.

Colectivos dados de baja y RTO rechazada

Entre las irregularidades detectadas en la flota se mencionaron distintos incumplimientos relacionados con las condiciones de circulación de los colectivos. Uno de los puntos señalados es la presencia de unidades dadas de baja que continuaban circulando con pasajeros, una situación que forma parte de los fundamentos para retirar la autorización a la empresa.

También se identificaron vehículos con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) rechazada, un antecedente que se suma a las deficiencias mecánicas observadas en las unidades destinadas a cubrir la línea 104.

A estas situaciones se agregó un episodio reciente en el que se prendió fuego la cinta de freno de uno de los coches. El hecho integra el conjunto de antecedentes mencionados por las autoridades al evaluar las condiciones de la flota y la continuidad de la prestación a cargo de El Nene.

Estos antecedentes constituyen el fundamento de la decisión de no renovar el permiso precario. La medida pone el foco en las condiciones que deben reunir las unidades destinadas al transporte de pasajeros y en la necesidad de que el próximo prestador cuente con vehículos adecuados para desarrollar la actividad.

Convocatoria a las empresas del área metropolitana

Una vez definida la no renovación del permiso a El Nene, el Ministerio de Transporte convocará a las empresas que operan en el sistema urbano para recibir propuestas y determinar quién se hará cargo de la línea 104. La convocatoria estará dirigida a compañías que ya prestan servicios en el área metropolitana y también contempla la participación de otras empresas interesadas en cubrir el recorrido. De esta manera, el organismo buscará seleccionar un nuevo operador que pueda asumir la responsabilidad de mantener la prestación.

El proceso de selección no se limitará a determinar qué compañía tomará a su cargo la línea. Las autoridades establecieron condiciones específicas que deberán contemplarse en las propuestas, con exigencias relacionadas tanto con la incorporación de colectivos como con la continuidad de los puestos de trabajo.

La convocatoria apunta, por lo tanto, a concretar un recambio de prestador que permita sostener el servicio sin desatender los requerimientos vinculados con la calidad de las unidades y la situación del personal.

Las condiciones para el nuevo prestador

El proceso de recambio contempla dos exigencias centrales para la empresa que resulte seleccionada. La primera está vinculada con la incorporación de nuevas unidades que reúnan condiciones adecuadas para el transporte de pasajeros. La segunda apunta a preservar las fuentes laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados con la línea.

En cuanto a los colectivos, las propuestas deberán contemplar vehículos que se encuentren en condiciones edilicias, de confort y seguridad. Este requisito busca que la compañía que asuma el servicio disponga de unidades apropiadas para cubrir las necesidades del recorrido y evitar la continuidad de las falencias que motivaron la decisión oficial.

La incorporación de nuevas unidades constituye, en ese sentido, uno de los aspectos centrales que se evaluarán al momento de definir al futuro prestador. La exigencia no se limita al funcionamiento mecánico de los vehículos, sino que también incluye las condiciones generales de las unidades y el confort que ofrecen a los pasajeros.

El segundo punto prioritario es la absorción del personal de choferes, una condición establecida para resguardar las fuentes de trabajo. La convocatoria buscará que el cambio de empresa no implique dejar de lado a los trabajadores que actualmente cumplen funciones en la línea 104.

De este modo, las condiciones previstas para la selección combinan dos objetivos: mejorar las características de los colectivos que prestan el servicio y garantizar la continuidad laboral del personal afectado al recorrido.