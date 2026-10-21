Un sismo de 3,3 grados sorprendió a los catamarqueños durante la noche del miércoles

En la noche de este miércoles, se registró un sismo en la provincia de Catamarca, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El fenómeno ocurrió a las 20.55 y tuvo una magnitud de 3,3 grados en la escala de Richter.

El movimiento telúrico fue percibido por algunos vecinos, quienes advirtieron las vibraciones generadas por el fenómeno.

Dónde se ubicó el epicentro del sismo

De acuerdo con la información del INPRES, el epicentro se localizó a 40 kilómetros al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital provincial. Además, el punto señalado se ubicó a 160 kilómetros al noreste de La Rioja y a 72 kilómetros al sureste de Andalgalá.

Magnitud y profundidad: los datos del INPRES

El informe técnico identificó una magnitud de 3,3 grados en la escala de Richter y una profundidad de 10 kilómetros. Este último dato describe la distancia entre el punto donde se originó el sismo y la superficie terrestre.