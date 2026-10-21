F.M.E celebró sus 405 años de historia con homenaje a vecinos

El departamento Fray Mamerto Esquiú conmemoró este martes los 405 años de su Hito Fundacional, con un emotivo acto desarrollado en el Salón de Actos de la Escuela Municipal. La celebración reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de distintas instituciones y vecinos y vecinas, en una jornada que tuvo como eje la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento a quienes contribuyen al crecimiento de la comunidad.

La ceremonia estuvo marcada por la reivindicación de las raíces del departamento y la importancia de preservar su identidad a través del conocimiento de su historia. En ese marco, uno de los momentos centrales fue la entrega de distinciones a personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, construyen una trayectoria de compromiso y dedicación.

El acto fue encabezado por la intendenta Alejandra Benavidez y contó con la presencia del senador provincial Guillermo Ferreyra; la diputada provincial Gladys Moro; el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Acosta, junto a concejales; el intendente de Los Varela, Patricio Villafañez; el presidente del Concejo Deliberante de Valle Viejo, Darío Ramírez; y el rector del IES Policial Fray Mamerto Esquiú, comisario mayor León Moreno.

También participaron representantes de instituciones educativas, centros de jubilados y miembros de la comunidad, quienes acompañaron la conmemoración de una fecha significativa para la historia departamental.

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra la intendenta Alejandra Benavidez; la secretaria de Cultura, Turismo, Deportes y Emprendedurismo, Clara Figueroa; el reconocido historiador catamarqueño, licenciado Mario Vera; y el senador provincial Guillermo Ferreyra.

Benavidez destacó el protagonismo de la comunidad

En su discurso, la intendenta Alejandra Benavidez puso el acento en el significado histórico de la fecha y en el papel que desempeña la población en el desarrollo del departamento. La jefa comunal destacó que la identidad de Fray Mamerto Esquiú está estrechamente vinculada con sus habitantes, sus historias familiares y el trabajo cotidiano de quienes contribuyen al bienestar colectivo.

"Porque si hay algo que hace verdaderamente especial a nuestro departamento, es su gente", expresó Benavidez, al reconocer el esfuerzo de las familias, el legado transmitido por las generaciones anteriores y el compromiso de quienes trabajan diariamente por el crecimiento de la comunidad.

La intendenta también hizo referencia al valor de las nuevas generaciones y al lugar que ocupan los niños y jóvenes en la construcción del futuro departamental. En ese sentido, destacó la importancia de acompañar sus trayectorias y reconocer a quienes sobresalen por su dedicación en diferentes actividades.

"Hoy queremos detenernos a reconocer a personas de nuestra comunidad que nos llenan de orgullo", manifestó, al introducir uno de los aspectos más destacados de la celebración: el homenaje a estudiantes, docentes, artistas, deportistas e instituciones que representan al departamento a través de sus logros y su compromiso.

El Hito Fundacional

Por su parte, el senador provincial Guillermo Ferreyra destacó la importancia de contar con una fecha precisa para conmemorar los orígenes de Fray Mamerto Esquiú. En su intervención, valoró especialmente el trabajo de investigación y recopilación histórica realizado por el licenciado Mario Vera, cuyos aportes dieron origen a la Ley Provincial N.º 5620, mediante la cual se estableció el 20 de octubre como Hito Fundacional del departamento.

El legislador recordó que la antigua fecha conmemorativa estaba vinculada con una decisión política de división territorial que, según señaló, desmembró al entonces departamento Piedra Blanca.

Frente a ese antecedente, Ferreyra resaltó la relevancia de la investigación histórica de Vera, que permitió recuperar el reconocimiento de la antigüedad del asentamiento poblacional y de la vida comunitaria en estas tierras. De esta manera, la conmemoración del 20 de octubre se presentó como una oportunidad para reafirmar el vínculo entre el presente del departamento y sus orígenes.

El senador también celebró el encuentro educativo y de fe que representa la visita anual de estudiantes de la Escuela Fray Mamerto Esquiú de La Plata, provincia de Buenos Aires, acompañados por el sacerdote Guillermo Khidir. Esta experiencia contribuye a fortalecer los vínculos con la tierra natal del Beato Mamerto Esquiú y a mantener vivo el lazo con la historia y la identidad de la comunidad.

Los reconocimientos

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la entrega de distinciones a instituciones y personas cuya trayectoria refleja el compromiso con la educación, la transmisión de conocimientos y la participación comunitaria.

En este ámbito, fueron reconocidas dos instituciones educativas por el trabajo que desarrollan en sus respectivas comunidades. La Escuela de Educación Especial N.º 8 recibió una distinción por su labor de concientización sobre la discapacidad, mientras que la Escuela N.º 484 de Las Pirquitas fue reconocida por su participación comunitaria y por difundir la vida del Beato Mamerto Esquiú a través de la música.

También fue distinguido el profesor Ariel Eduardo Navarro, quien acumula 33 años de trabajo con huertas comunitarias en escuelas del departamento. Su trayectoria se caracteriza por transmitir las tradiciones productivas a tres generaciones de estudiantes, vinculando la experiencia educativa con los conocimientos y prácticas que forman parte de la historia de la comunidad.

Los reconocimientos alcanzaron además a estudiantes que participaron en competencias académicas y científicas.

De la Escuela Municipal Simón Abregú Martínez fueron distinguidos Bautista Maturano Ibáñez, Sofía Vega y Ramiro Vildoza, por su participación en las I Olimpiadas Sudamericanas realizadas en Icaño. Asimismo, recibieron reconocimiento la alumna Valentina Sofía Tapia y la docente Victoria Belén Tapia, quienes participaron en la instancia nacional de la Olimpíada de Ciencias Junior, desarrollada en Mendoza.

Las distinciones pusieron en valor tanto el desempeño de los estudiantes como el acompañamiento educativo que hace posible su participación en instancias de alcance regional y nacional.

La cultura eb las raíces de Fray Mamerto Esquiú

La celebración también reservó un espacio destacado para los artistas y las expresiones culturales que contribuyen a preservar y difundir la identidad departamental. En el ámbito musical y artístico fueron distinguidos Juan Ignacio Molina y la joven artista Aldana Benavidez, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias.

La literatura infantil tuvo su lugar a través del homenaje a las integrantes del grupo Jóvenes Escritoras de Fray: María Tutila Romero, Milagros Barrionuevo, Tiziana Monayar Zárate y Sofía Sosa. Las jóvenes fueron reconocidas por sus aportes a la literatura infantil y por la difusión de la figura del Beato Mamerto Esquiú durante la Feria del Libro 2026.

La danza y la enseñanza de las tradiciones también estuvieron representadas entre los homenajeados. El Ballet Dueños del Tiempo, dirigido por la profesora Brenda Robledo, recibió una distinción por su labor, al igual que el Ballet Aires de Mi Tierra, a cargo de los profesores Darío Lissard y Jenifer Olas.

Ambas agrupaciones fueron reconocidas por su trabajo en la enseñanza y difusión de las tradiciones culturales, una tarea que permite mantener vigentes las expresiones artísticas vinculadas con la identidad de la comunidad.

El deporte y el esfuerzo de los jóvenes

El reconocimiento a los protagonistas del aniversario incluyó también al ámbito deportivo, con un homenaje a jóvenes que se destacaron por sus logros, esfuerzo y dedicación.

Los deportistas distinguidos fueron Victoria Olivera Mascareño, Luciano Esteban González, Milagros Cejas, Paolo Salvador Chazarreta, Mateo Barbelli y Lucas Centurión.

La entrega de estas distinciones formó parte del propósito de reconocer a quienes representan al departamento desde diferentes disciplinas y actividades, poniendo en valor el esfuerzo personal y el compromiso que acompaña sus trayectorias.

De esta manera, la conmemoración integró a referentes de la educación, la cultura y el deporte en un mismo espacio de reconocimiento comunitario, en consonancia con el mensaje expresado por la intendenta sobre la importancia de las personas en la construcción de la identidad local.

Música, torta y un cierre compartido

La jornada concluyó con un clima de alegría y encuentro. La presentación musical de Los Piedrablanqueños aportó el marco artístico al festejo y tuvo como momento especial la interpretación del tradicional feliz cumpleaños dedicado al departamento.

Como cierre de la celebración, todos los presentes compartieron una torta gigante, en una instancia que reunió a autoridades, representantes institucionales y vecinos alrededor del aniversario.

La conmemoración de los 405 años del Hito Fundacional de Fray Mamerto Esquiú combinó así la recuperación de la historia, el reconocimiento a las trayectorias locales y el encuentro entre generaciones. A través de las palabras de sus autoridades y de las distinciones entregadas, el acto destacó el aporte de quienes mantienen vivas las tradiciones, impulsan la educación, desarrollan expresiones culturales y deportivas y contribuyen cotidianamente al crecimiento de la comunidad.

El aniversario se convirtió, de este modo, en una oportunidad para reafirmar las raíces históricas del departamento y poner en primer plano a sus habitantes, protagonistas de una identidad construida a través del tiempo y del compromiso colectivo.