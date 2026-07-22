Continúa el operativo en la Puna para encontrar a los mineros extraviados

Avanzan las horas y se acrecienta la angustia por los cuatro trabajadores mineros varados en la Puna catamarqueña, en un operativo de emergencia que continúa desarrollándose bajo condiciones climáticas extremas. El temporal de nieve, las fuertes ráfagas de viento y el estado de los caminos dificultan el desplazamiento de los equipos de rescate y complican el acceso a los distintos sectores donde se concentra la búsqueda.

Los equipos que participan del operativo lograron llegar a uno de los puestos previstos, luego de trabajar durante toda la noche por una variante que permitiera avanzar hacia el lugar donde se creía que podían encontrarse las personas. Sin embargo, el esfuerzo concluyó con un resultado negativo: los cuatro trabajadores no fueron localizados.

Ahora, las tareas se concentran en alcanzar otro puesto cercano, mientras las horas transcurren y la preocupación aumenta por la situación de los mineros, que permanecen extraviados desde el domingo en la Puna.

El operativo continúa con apoyo de distintos organismos y bajo un escenario marcado por importantes dificultades para avanzar sobre el territorio.

El abandono de la camioneta y la búsqueda de refugio

Los cuatro trabajadores extraviados debieron abandonar el domingo, alrededor del mediodía, la camioneta en la que viajaban luego de que el vehículo quedara varado y con el combustible congelado. Desde entonces, permanecen a la intemperie y buscan un refugio que les permita resguardarse de las condiciones climáticas extremas que afectan la zona. Al contar con un teléfono satelital, lograron alertar a la empresa sobre la situación de emergencia en la que se encontraban.

Ese contacto permitió comunicar la situación, mientras el operativo se desplegaba para intentar llegar hasta ellos. Sin embargo, las condiciones del terreno y el temporal de nieve han dificultado las tareas de rescate.

El operativo avanzó durante toda la noche

Fuentes consultadas por medios locales indicaron que los equipos trabajaron durante toda la noche para avanzar por una variante hasta llegar a un puesto donde se creía que podían encontrarse los trabajadores. El desplazamiento permitió alcanzar el lugar previsto, pero el resultado de la búsqueda fue negativo. Los cuatro mineros no se encontraban allí, por lo que el operativo continúa ahora con el objetivo de llegar a otro puesto cercano.

La tarea se desarrolla en condiciones particularmente complejas, ya que las nevadas y las fuertes ráfagas de viento dificultan la labor de los rescatistas y complican los desplazamientos por la zona.

La búsqueda permanece concentrada en Antofagasta de la Sierra, donde los equipos de emergencia intentan avanzar pese a las dificultades derivadas de las condiciones climáticas y del estado de los caminos.

Se espera la incorporación de un helicóptero

Mientras continúa el operativo terrestre, se espera que durante la mañana, si las condiciones climáticas lo permiten, un helicóptero de la empresa Río Tinto parta desde Salta para sobrevolar la zona. La posible incorporación del medio aéreo constituye una alternativa para ampliar el área de búsqueda en un territorio donde el avance por tierra se encuentra condicionado por el temporal y la situación de las rutas.

La participación del helicóptero queda supeditada a que las condiciones climáticas permitan el vuelo. En tanto, los equipos terrestres continúan trabajando para alcanzar otro de los puestos cercanos.

El dispositivo de emergencia espera así sumar medios aéreos a las tareas de búsqueda, mientras se mantiene la incertidumbre sobre el paradero de los cuatro trabajadores.

El reclamo de AOMA y la preocupación de las familias

En paralelo con el operativo, desde AOMA solicitaron explicaciones al Ministerio de Minería y a las empresas por autorizar la circulación durante condiciones climáticas extremas.

El pedido se produce mientras continúa la búsqueda de los trabajadores y crece la preocupación por las circunstancias que rodean la situación de emergencia. Asimismo, los familiares de los mineros varados ya hicieron escuchar su reclamo y expresaron su preocupación por la alarmante situación y la poca información que se les brinda.

La incertidumbre sobre el paradero de los trabajadores, los resultados negativos registrados hasta el momento y las dificultades para avanzar en la zona profundizan la angustia de las familias, que aguardan novedades sobre el operativo.