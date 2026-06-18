Continúan abiertas las inscripciones para los talleres culturales temporarios

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, continúa impulsando una serie de talleres culturales temporarios y arancelados que buscan generar espacios de formación, aprendizaje y expresión artística para personas de distintas edades e intereses.

Las propuestas se desarrollan en dos espacios emblemáticos de la actividad cultural de la provincia: la Casa de la Cultura y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela. A través de estas iniciativas se promueve el acceso a experiencias vinculadas con el arte, los oficios, la creatividad y la producción manual, fortaleciendo además el vínculo entre la comunidad y los espacios patrimoniales.

La oferta vigente contempla alternativas que abarcan desde la elaboración de piezas en resina y la cerámica artesanal hasta técnicas de reciclaje artístico, pintura y manualidades, brindando a los participantes la posibilidad de adquirir conocimientos específicos y desarrollar habilidades creativas en entornos de aprendizaje acompañados por docentes especializados.

Creaciones en Resina: técnicas para elaborar piezas únicas

Entre las propuestas disponibles se encuentra el taller Creaciones en Resina, coordinado por Lorena Rojas y destinado a adolescentes y adultos interesados en conocer y desarrollar técnicas vinculadas a este material.

La propuesta permite a los participantes introducirse en los procesos de mezcla y coloreado de resina para la elaboración de distintos tipos de objetos. A lo largo de los encuentros se trabaja sobre la creación de piezas decorativas, bandejas y elementos de joyería, combinando aspectos técnicos con el desarrollo de la creatividad personal.

El taller busca que cada participante pueda experimentar con distintas posibilidades de diseño y producción, generando piezas originales a partir de la incorporación progresiva de nuevas herramientas y conocimientos.

Datos del taller:

Coordinación: Lorena Rojas.

Destinatarios: adolescentes y adultos.

Lugar: Casa de la Cultura, San Martín 533.

Días: lunes y martes.

Horario: de 19:50 a 20:50 horas.

Informes e inscripción: 3834-232871.

Arte mix media y reciclaje en "El Rinconcito"

Otra de las alternativas que forman parte de la programación cultural es El Rinconcito, espacio coordinado por Erica Alejandra Burgos. La propuesta está orientada a personas adultas y se centra en el aprendizaje de técnicas de arte mix media aplicadas al reciclaje y a la intervención de distintos objetos y superficies.

Durante las clases se trabajan recursos y procedimientos específicos que permiten transformar materiales mediante procesos creativos. Entre las técnicas abordadas se encuentran el decapado, los envejecidos, los efectos de óxido y el decoupage, herramientas que posibilitan resignificar objetos y otorgarles nuevas características estéticas.

El taller combina la exploración artística con la reutilización de materiales, promoviendo la creatividad a partir de la transformación de elementos cotidianos.

Datos del taller:

Coordinación: Erica Alejandra Burgos.

Destinatarios: personas adultas.

Lugar: Casa de la Cultura.

Días: lunes y miércoles.

Horario: de 17:00 a 19:00 horas.

Informes e inscripción: 3834-685735.

Cerámica Artesanal: una propuesta ligada al trabajo con la arcilla

Dentro de la oferta formativa también se encuentra el taller de Cerámica Artesanal, coordinado por Rafael Guitian. La propuesta invita a quienes deseen iniciarse en el trabajo con la arcilla a conocer las distintas etapas del proceso de elaboración de piezas cerámicas. Los participantes aprenden desde la preparación del material hasta las técnicas básicas de modelado, incorporando conocimientos prácticos de manera gradual.

El espacio combina saberes tradicionales con acompañamiento personalizado, permitiendo que cada alumno avance en la construcción de piezas con identidad propia.

El taller busca recuperar y transmitir técnicas vinculadas a uno de los oficios artesanales más representativos, fomentando además la creatividad individual y el desarrollo de habilidades manuales.

Datos del taller:

Coordinación: Rafael Guitian.

Lugar: Casa de la Cultura.

Días: miércoles y jueves.

Horario: de 16:00 a 18:00 horas.

Informes e inscripción: 3834-406329.

Pinturas y Manualidades en el Museo Laureano Brizuela

La programación se completa con el Taller de Pinturas y Manualidades, coordinado por Gabriela Nieto y desarrollado en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela.

Se trata de un espacio recreativo y creativo que permite a los participantes experimentar con distintas técnicas pictóricas y trabajar sobre diversas superficies. Además, incorpora actividades vinculadas a la muñequería y a diferentes expresiones manuales.

La propuesta busca ofrecer un ámbito de encuentro donde la imaginación, la producción artística y el aprendizaje compartido se convierten en los ejes centrales de cada jornada.

Datos del taller: