Continúan los trabajos de pavimentación y fresado en la Avenida Belgrano

Los trabajos de pavimentación y fresado en la Avenida Belgrano continúan avanzando en la ciudad Capital y obligarán a mantener cortes programados de tránsito durante este jueves y viernes. Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre la Avenida Virgen del Valle y la calle Ayacucho, una zona de alto flujo vehicular que conecta distintos sectores del casco urbano.

Según se informó oficialmente, las interrupciones al tránsito se realizarán en el horario de 8:30 a 17:00, lapso en el que la circulación permanecerá totalmente restringida para permitir el normal desarrollo de las obras. Desde el área responsable de los trabajos indicaron que las tareas forman parte de un plan integral de mejoramiento de la infraestructura vial, cuyo objetivo es optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad tanto para automovilistas como para peatones.

Las obras incluyen trabajos de fresado del pavimento existente, una técnica que consiste en retirar las capas deterioradas del asfalto para luego avanzar con una nueva carpeta asfáltica. Este procedimiento permite prolongar la vida útil de la calzada, mejorar la adherencia de los vehículos y reducir el riesgo de accidentes, especialmente en arterias con alto nivel de circulación diaria.

Desde el municipio señalaron que la Avenida Belgrano es una de las arterias estratégicas de la ciudad, por lo que su puesta en valor resulta prioritaria. El desgaste del pavimento, producto del paso del tiempo y del tránsito constante, hacía necesario encarar una intervención de estas características para evitar un deterioro mayor y garantizar mejores condiciones de circulación.

Durante el desarrollo de las tareas, se dispuso señalización preventiva en toda la zona afectada, así como la presencia de personal para ordenar el tránsito y orientar a los conductores. No obstante, las autoridades solicitaron a quienes circulen por el sector hacerlo con extrema precaución y respetar las indicaciones y desvíos establecidos.