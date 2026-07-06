Control focal y descacharrado: este es el cronograma de la semana

El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer el cronograma semanal de las tareas de control focal y descacharrado que se desarrollarán en distintos sectores de la Capital como parte de las acciones preventivas destinadas a evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Las actividades estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, que trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. El objetivo de estos operativos es reforzar las medidas de prevención en los barrios incluidos en la planificación semanal.

Las autoridades sanitarias recordaron que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para reducir la presencia del mosquito vector y minimizar los riesgos de transmisión de estas enfermedades.

Control focal en distintos barrios de la Capital

Según el cronograma informado, los operativos de control focal se llevarán adelante desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 8 de julio. Las tareas se desarrollarán en dos franjas horarias diarias:

De 8 a 12 horas.

De 16 a 19 horas.

Durante esos horarios, las brigadas recorrerán distintos sectores de la ciudad para realizar las acciones preventivas previstas. Los barrios incluidos en esta etapa del operativo son:

San Martín de Porres.

Villa Bosh.

Villa Cubas.

Terebintos Norte, etapa D.

Mi Jardín.

111 Viviendas Norte.

117 Viviendas Norte.

132 Viviendas Norte.

11 de Octubre.

En cada uno de estos sectores, los equipos realizarán las tareas de control focal previstas dentro del programa de prevención impulsado por el Ministerio de Salud.

Jornada de descacharrado

Además del control focal, el cronograma contempla una jornada específica de eliminación de inservibles, también conocida como descacharrado. Esta actividad se realizará el miércoles 8, en el horario de 8 a 13 horas. Las acciones estarán destinadas a los siguientes sectores:

Loteo Sindicato de Vialidad.

Antinaco y Asentamiento.

Aires del Sur.

El operativo tiene como finalidad retirar elementos en desuso que puedan favorecer la proliferación del mosquito transmisor de estas enfermedades. La eliminación de recipientes y objetos que acumulen agua forma parte de las medidas preventivas contempladas en el cronograma difundido por las autoridades sanitarias.

Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

Las actividades previstas para esta semana serán desarrolladas mediante un trabajo coordinado entre organismos provinciales y municipales.

Por un lado, participará la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud de la provincia, mientras que la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital acompañará el desarrollo de los operativos en los barrios incluidos en la planificación.

Esta articulación permitirá llevar adelante tanto las tareas de control focal como las jornadas de eliminación de inservibles previstas dentro del cronograma semanal.