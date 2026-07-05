La Virgen del Valle peregrinó junto al pueblo riojano en la fiesta de San Nicolás de Bari

La Imagen Peregrina de la Virgen del Valle participó este domingo de la Solemne Procesión en honor a San Nicolás de Bari, patrono de la provincia de La Rioja, acompañando a miles de fieles que se congregaron para el cierre de una de las celebraciones religiosas más importantes de la región.

Como ocurre cada año, la imagen catamarqueña fue invitada a formar parte de las festividades de invierno en la vecina provincia, donde compartió la tradicional procesión junto a la imagen de San Nicolás de Bari y una multitud de peregrinos llegados desde distintos puntos del país.

La presencia de la Virgen del Valle renovó una tradición que fortalece los vínculos de fe entre Catamarca y La Rioja, convirtiéndose en uno de los momentos más significativos de la celebración.

Incidente

El viaje de la Imagen Peregrina estuvo marcado por un incidente ocurrido este domingo al mediodía sobre la Ruta Nacional 38, que generó preocupación entre los fieles y dio lugar a distintas versiones sobre el estado de la imagen.

Según publicó el medio riojano Involucrados La Rioja, la urna que transportaba la Virgen del Valle cayó del vehículo durante el traslado, lo que habría provocado importantes daños en la imagen. No obstante, la comitiva continuó el viaje hasta la capital riojana para participar de las actividades previstas.

En contraposición, otros medios de La Rioja informaron que los daños habrían sido menores y que la imagen pudo participar normalmente de la Solemne Procesión.

En Catamarca, el periodista Mauro Cárdenas señaló que, tras consultar a autoridades eclesiásticas, le confirmaron que el incidente obligó únicamente a reemplazar el manto de la Virgen antes del acto central.