Ni vinagre ni bicarbonato: cómo eliminar la grasa pegada del horno en 6 simples pasos

La grasa acumulada en el horno es uno de los problemas más comunes en la cocina, especialmente cuando pasan varias semanas sin una limpieza profunda. Con el uso, los restos de comida y las salpicaduras se adhieren a las paredes, las rejillas y la puerta, al formar una capa difícil de remover y que puede generar malos olores al cocinar.

Aunque muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato de sodio para combatirla, existe otra alternativa igual de efectiva que evita el uso de productos químicos fuertes y ayuda a despegar la suciedad incrustada con menos esfuerzo.

Cómo sacar la grasa pegada del horno sin usar vinagre ni bicarbonato

Un método muy utilizado consiste en aprovechar el jabón blanco o jabón de lavar en pan, un producto con gran poder desengrasante que, combinado con agua caliente, ayuda a ablandar la grasa adherida sin dañar las superficies del horno.

¿Qué necesitás?

2 cucharadas de jabón blanco rallado.

500 ml de agua caliente.

Un pulverizador o recipiente.

Una esponja suave o un paño de microfibra.

Una espátula de silicona (opcional).

Paso a paso: cómo elimar la grasa del horno

Disolvé el jabón blanco rallado en el agua caliente. Colocá la mezcla en un pulverizador o aplicala con una esponja. Distribuí la preparación sobre las paredes, la puerta y las rejillas del horno. Dejá actuar entre 15 y 20 minutos. Frotá suave con una esponja o un paño hasta desprender la grasa. Retirá los restos con un paño húmedo y secá bien la superficie.

Por qué funciona este método

El jabón blanco contiene agentes limpiadores capaces de emulsionar la grasa y desprenderla de las superficies sin necesidad de utilizar limpiadores agresivos. Además, al mezclarse con agua caliente, ayuda a reblandecer las capas de suciedad acumuladas, facilitando la limpieza y evitando los fuertes olores que dejan otros productos.

Cómo evitar que la grasa vuelva a acumularse

Además de limpiar el horno de manera periódica, hay algunos hábitos que ayudan a prevenir la formación de grasa incrustada:

Limpiar las salpicaduras apenas el horno se enfríe.

Utilizar bandejas o fuentes con bordes altos para evitar derrames.

Cubrir algunos alimentos con papel de aluminio o tapas aptas para horno cuando sea posible.

Realizar una limpieza ligera después de varios usos, sin esperar a que la suciedad se acumule.

Con una limpieza regular y este sencillo método, es posible mantener el horno libre de grasa pegada durante más tiempo sin recurrir a productos químicos agresivos ni a las soluciones caseras más tradicionales.