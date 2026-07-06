Lunes despejado y arrancando con -1.9 grados de Sensación Térmica: así está en Catamarca

El lunes estará marcado por un escenario de estabilidad atmosférica en Catamarca. De acuerdo con el pronóstico previsto se atravesará por una jornada con cielo mayormente despejado, ausencia total de lluvias y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 1 y una máxima de 14 grados.

Las condiciones previstas anticipan un día sin sobresaltos desde el punto de vista meteorológico. El tiempo se mantendrá estable durante las cuatro franjas horarias contempladas en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, con una evolución gradual tanto del estado del cielo como de la temperatura, mientras que el viento conservará una intensidad baja y no se registrarán ráfagas significativas.

Madrugada y mañana

El SMN indica que la madrugada se presentó con un panorama algo nublado, siendo el único momento del día en el que el cielo mostró una mayor presencia de nubosidad. Esto vino acompañado de un bajo registro térmico, al punto que el día comenzó con una 1.4 grados y una Sensanción Térmica de -1.9 y esto solo en el Valle Central.

Con el avance de las horas el frío se hará más evidente. A partir de la mañana, el cielo pasará a estar despejado, una situación que se mantendrá también durante la tarde y la noche, consolidando un lunes con predominio de condiciones favorables y buena visibilidad.

La continuidad del sol marcando presente durante gran parte de la jornada será uno de los rasgos más destacados del pronóstico, ya que no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas una vez superadas las primeras horas del día.

Sin probabilidades de lluvia

Otro de los aspectos sobresalientes del pronóstico es la ausencia total de precipitaciones. Las chances son nulas en cada una de las cuatro franjas horarias analizadas, por lo que no se esperan precipitaciones en ningún momento del lunes.

Este comportamiento se mantendrá sin variaciones desde la madrugada hasta la noche, consolidando un escenario de estabilidad que acompañará el desarrollo de las actividades habituales en toda la provincia.

Temperaturas frías por la mañana y una tarde más templada

Las temperaturas previstas reflejan un marcado contraste entre las primeras horas del día y el período de mayor insolación. La jornada comenz+o con un ambiente frío. Durante la madrugada el registro fue de 1 grados, mientras que la mañana registrará el valor mínimo del día, con -1 grados.

Con el transcurso de las horas, el termómetro experimentará un ascenso gradual hasta alcanzar la máxima de 16 grados durante la tarde, ofreciendo el momento más templado de la jornada. Posteriormente, hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta ubicarse en 12 grados, manteniendo un ambiente fresco para el cierre del día.

Vientos leves y sin ráfagas significativas

El comportamiento del viento también será estable durante toda la jornada. La intensidad prevista oscilará entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin variaciones importantes entre la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.

En cuanto a la dirección predominante, el pronóstico señala distintos cambios a lo largo del día:

Madrugada: viento del noroeste (NO).

Mañana: viento del oeste (O).

Tarde: viento del este (E).

Noche: viento del este (E).

Además, el informe meteorológico no contempla la presencia de ráfagas, por lo que el viento se mantendrá dentro de parámetros de baja intensidad durante las distintas etapas de la jornada.