El Parque de los Vientos cierra por un plan de recuperación y puesta en valor: ¿por cuánto tiempo?

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital anunció el cierre total del Parque de los Vientos durante todo el mes de junio de 2026 con el objetivo de llevar adelante un amplio plan de recuperación, mantenimiento y mejora de uno de los espacios recreativos más visitados del circuito de El Jumeal.

La medida regirá desde el 1 hasta el 30 de junio y contempla la clausura completa del predio para el público. Durante ese período no se permitirá el ingreso de visitantes ni tampoco la realización de eventos en el sector, una decisión que responde a la necesidad de garantizar la seguridad de las personas y permitir el correcto desarrollo de las tareas programadas.

Desde el municipio aclararon que el cierre afectará únicamente al Parque de los Vientos, mientras que el resto de los espacios que conforman el Ecoparque El Jumeal permanecerán habilitados y funcionando con normalidad para el uso y disfrute de los vecinos.

Un plan de recuperación con proyección ambiental

Las autoridades explicaron que las intervenciones previstas forman parte de un proceso más amplio de ordenamiento territorial y ambiental orientado hacia la futura declaración del complejo como Área Natural Protegida.

El trabajo proyectado contempla criterios vinculados con la conservación ambiental, la recuperación paisajística y el fortalecimiento de la infraestructura recreativa existente dentro del predio. En ese marco, las acciones previstas durante junio no se limitan a tareas de mantenimiento convencional, sino que forman parte de una estrategia integral destinada a consolidar un espacio sostenible y preparado para responder a nuevos estándares de gestión ambiental y uso público.

La iniciativa se inscribe además dentro de una planificación que busca preservar los valores naturales del sector y mejorar las condiciones para quienes visitan habitualmente el área.

Las obras previstas dentro del Parque de los Vientos

Durante el período de cierre, las cuadrillas municipales desarrollarán una serie de intervenciones destinadas a recuperar y optimizar distintos sectores del predio.

Entre las principales tareas previstas se encuentran:

• Resiembra y recuperación de áreas verdes.

• Reacondicionamiento de los sistemas de riego.

• Limpieza general del predio.

• Mejoras en canteros.

• Intervenciones en áreas forestadas.

• Instalación de una estación matera.

• Incorporación de dos humidificadores urbanos.

• Reordenamiento de sectores de circulación.

• Reorganización de espacios de permanencia.

• Reubicación y ordenamiento de áreas destinadas a emprendedores locales.

Uno de los aspectos destacados del proyecto será la incorporación de dos humidificadores urbanos, una innovación que tiene como finalidad mejorar el confort térmico durante las jornadas de altas temperaturas.

Asimismo, la instalación de una estación matera forma parte de las mejoras orientadas a fortalecer los espacios de encuentro y permanencia para los visitantes.

Intervenciones en todo el circuito de El Jumeal

De manera paralela a las obras que se ejecutarán en el Parque de los Vientos, la Municipalidad continuará desarrollando acciones de mejora en diferentes sectores del circuito de El Jumeal que permanecerán abiertos al público. Las tareas previstas abarcan diversos puntos estratégicos y buscan optimizar tanto la infraestructura como la experiencia de quienes recorren habitualmente el área.

Entre las intervenciones anunciadas figuran:

• Recuperación y puesta en valor de plazoletas.

• Mejoras en miradores.

• Recuperación de puntos panorámicos.

• Desarrollo de nuevos canteros xerófilos.

• Propuestas paisajísticas de bajo mantenimiento.

• Intervenciones en triángulos, rotondas y accesos estratégicos.

Estas acciones están orientadas a fortalecer la calidad paisajística del circuito y a consolidar una imagen urbana integrada con las características naturales del entorno.

Forestación, señalización y mejoras en la infraestructura

El plan integral también contempla una importante serie de intervenciones vinculadas con la infraestructura y la organización general del área.

En este sentido, se prevé:

• Forestación de distintos sectores.

• Reposición de ejemplares arbóreos en las líneas forestales del circuito.

• Renovación total de la cartelería informativa.

• Renovación de señalización preventiva.

• Actualización de cartelería turística.

• Mejoras en el sector de gimnasio.

• Reacondicionamiento del mobiliario urbano.

• Mejoras en áreas de circulación.

• Intervenciones en espacios de estacionamiento.

• Recuperación de sectores de permanencia.

La renovación de la señalización aparece como uno de los ejes centrales de este proceso de transformación, ya que permitirá optimizar la orientación y la información disponible para quienes visitan el lugar.

Hacia la futura Reserva Natural Urbana El Jumeal

Las autoridades municipales indicaron que todas estas acciones se desarrollan bajo los mismos criterios de ordenamiento y gestión vinculados a la futura Reserva Natural Urbana El Jumeal.

Dentro de esa planificación se avanzará de manera significativa en la organización de las actividades permitidas dentro del área y en el fortalecimiento de la señalización, con el propósito de brindar información más clara y accesible a los visitantes.

La intención es establecer pautas de uso que permitan compatibilizar la conservación ambiental con el aprovechamiento recreativo del espacio, consolidando un modelo de gestión sostenible para uno de los principales entornos naturales de la ciudad.

Un cierre temporal para una transformación integral

Desde la Municipalidad de la Capital remarcaron que las intervenciones programadas tienen como objetivo consolidar un espacio sostenible y de alta calidad urbana, preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

Mientras duren las obras y el cierre temporal del Parque de los Vientos, los vecinos podrán continuar utilizando con absoluta normalidad el resto del circuito natural de El Jumeal, donde las actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento seguirán desarrollándose sin restricciones.

El mes de junio será así una etapa de trabajo intensivo destinada a la recuperación, reorganización y mejora de uno de los espacios más representativos del complejo, en el marco de un proceso más amplio orientado a fortalecer la conservación ambiental y la calidad de los espacios públicos de la ciudad.