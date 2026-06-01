Giro en el pronóstico: el invierno será más cálido de lo habitual en Catamarca

El invierno de 2026 podría presentar características diferentes a las habituales en Catamarca y el resto del Noroeste Argentino. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su Pronóstico Climático Trimestral correspondiente al período junio-julio-agosto, documento que proyecta un escenario marcado por temperaturas superiores a los valores históricos para esta época del año.

Según el informe oficial difundido por el organismo nacional, las provincias del NOA figuran entre las regiones con mayor probabilidad de experimentar anomalías térmicas positivas durante los próximos meses. Esta tendencia ubica al norte argentino como una de las zonas donde el invierno mostraría un comportamiento más cálido en comparación con los registros habituales.

El pronóstico abarca a las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja, territorios que aparecen dentro de la categoría de temperaturas superiores a la normalidad para el trimestre invernal.

Un invierno diferente para el norte argentino

La publicación del Pronóstico Climático Trimestral genera especial atención porque ofrece una visión de largo plazo sobre las condiciones meteorológicas esperadas para los próximos meses.

En esta oportunidad, los mapas elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional muestran una tendencia clara para el Noroeste Argentino. La región fue ubicada dentro de la categoría denominada "Superiores a la Normal", una clasificación que refleja una mayor probabilidad de que las temperaturas medias registradas durante junio, julio y agosto superen los valores históricos de referencia.

De acuerdo con el informe, esta situación podría traducirse en jornadas más templadas y en una menor frecuencia de períodos prolongados de frío intenso, una característica que marcaría una diferencia respecto de los inviernos más rigurosos que suelen registrarse en algunos sectores del país.

La proyección coloca además al norte argentino entre las áreas donde las anomalías térmicas tendrían mayor relevancia durante la temporada invernal.

Qué significa una temperatura superior a la normal

El informe del SMN aclara que la previsión de temperaturas superiores a las normales no implica la desaparición de los fenómenos típicos del invierno. Los especialistas remarcan que la presencia de registros medios más elevados no elimina la posibilidad de que se produzcan eventos de frío significativo.

Por el contrario, el organismo señala que pueden registrarse:

• Ingresos de aire polar.

• Descensos bruscos de temperatura.

• Jornadas frías.

• Episodios de heladas.

La diferencia radica en que, considerando el conjunto del trimestre, la tendencia general apunta a un comportamiento más benigno que el habitual.

Esto significa que, aunque los eventos de frío continuarán formando parte de la estación, el promedio térmico esperado para el período se ubicaría por encima de los valores históricos utilizados como referencia.

Catamarca dentro de la zona con mayores anomalías térmicas

La provincia de Catamarca aparece incluida dentro del grupo de jurisdicciones donde el pronóstico prevé temperaturas superiores a las normales.

La tendencia climática difundida por el Servicio Meteorológico Nacional indica que el comportamiento térmico del invierno podría apartarse de los parámetros tradicionales, favoreciendo condiciones más templadas durante buena parte de la estación.

El informe también destaca que el norte argentino figura entre las regiones donde estas anomalías térmicas podrían manifestarse con mayor intensidad en comparación con otras zonas del país. Esta situación coloca a Catamarca dentro de un escenario regional que comparte características similares con las restantes provincias del NOA contempladas en el pronóstico.

Las lluvias seguirán siendo escasas

Mientras la temperatura aparece como el principal factor de cambio previsto para el invierno, el panorama de las precipitaciones presenta menos modificaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional sostiene que el Noroeste Argentino continuará atravesando su período seco característico de esta época del año. A diferencia de lo proyectado para otras regiones del país, particularmente Buenos Aires y parte de la región pampeana, donde se esperan precipitaciones normales o incluso superiores a las normales, en el norte argentino no se anticipan cambios significativos en el comportamiento de las lluvias.

De acuerdo con el informe:

• Las precipitaciones se mantendrán acordes a la estación.

• Continuará el período seco característico del invierno.

• No se prevén cambios significativos en el régimen de lluvias.

• Podrían registrarse eventos puntuales asociados a sistemas meteorológicos específicos.

Esta proyección confirma que la escasez de precipitaciones seguirá siendo una de las principales características del invierno en la región.