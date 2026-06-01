En la previa de las vacaciones de invierno, Junio se viene con dos findes largos

Con el inicio de junio, muchos argentinos comienzan a observar el calendario en busca de oportunidades para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente disfrutar de algunos días de descanso. En ese contexto, el sexto mes del año llega con una noticia especialmente esperada: antes de las vacaciones de invierno habrá dos fines de semana largos que permitirán interrumpir la rutina y aprovechar jornadas adicionales de ocio.

La combinación de feriados trasladables, feriados inamovibles y días no laborables genera durante 2026 varios períodos de descanso extendido distribuidos a lo largo del año. Entre ellos sobresalen particularmente los que tendrán lugar durante junio y julio, ubicados estratégicamente antes del inicio del receso escolar de invierno en gran parte del país.

Junio abre la temporada de descansos largos

El primero de los fines de semana largos llegará durante junio y se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

La extensión del descanso se producirá debido al traslado del feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya conmemoración original tiene lugar el 17 de junio.

Este esquema permitirá contar con tres jornadas consecutivas de descanso y se convertirá en la primera gran oportunidad de la temporada invernal para realizar escapadas cortas, visitas familiares o actividades recreativas.

Para muchos argentinos, este período representará además el primer fin de semana largo del invierno calendario, una circunstancia que tradicionalmente impulsa el movimiento turístico en distintos destinos del país.

Julio tendrá uno de los descansos más extensos

La segunda oportunidad para disfrutar de un período prolongado de descanso llegará menos de un mes después. Entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio se desarrollará uno de los fines de semana largos más extensos de la primera mitad de 2026.

La conformación de este descanso surge de la combinación de dos fechas:

• El feriado inamovible del Día de la Independencia, el jueves 9 de julio.

• El feriado puente turístico del viernes 10 de julio.

Gracias a esta combinación, quienes no deban trabajar durante el feriado puente podrán disponer de cuatro jornadas consecutivas de descanso, convirtiendo a este período en uno de los más esperados del año. La extensión de cuatro días consecutivos ofrece condiciones ideales para planificar viajes de mayor duración o actividades recreativas que requieren más tiempo de organización.

Después llegará el receso escolar de invierno

Una vez concluido el fin de semana largo de julio comenzará el período de vacaciones de invierno, que en 2026 volverá a implementarse de manera escalonada en las distintas provincias argentinas. El objetivo de este esquema es evitar una concentración masiva de turistas en los principales destinos del país y distribuir el movimiento turístico durante toda la temporada invernal.

Las provincias que tendrán vacaciones entre el 6 y el 17 de julio serán:

• Córdoba.

• Entre Ríos.

• Mendoza.

• San Juan.

• San Luis.

• Santa Fe.

Por su parte, las provincias que iniciarán el receso entre el 13 y el 24 de julio serán:

• Catamarca.

• Chubut.

• Corrientes.

• Formosa.

• Jujuy.

• La Pampa.

• La Rioja.

• Misiones.

• Neuquén.

• Río Negro.

• Salta.

• Santa Cruz.

• Tierra del Fuego.

• Tucumán.

Finalmente, las jurisdicciones que tendrán vacaciones entre el 20 y el 31 de julio serán:

• Buenos Aires.

• Ciudad de Buenos Aires.

• Chaco.

• Santiago del Estero.

La distribución escalonada constituye una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino y también busca favorecer el desarrollo de la actividad turística durante toda la temporada invernal.

Los fines de semana largos que restan en 2026

Además de los descansos previstos para junio y julio, el calendario oficial contempla otros períodos extendidos hasta fin de año. Los fines de semana largos restantes serán:

Junio

• Del sábado 13 al lunes 15 de junio.

Julio

• Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Agosto

• Del sábado 15 al lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

• Del sábado 10 al lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

• Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

• Del sábado 5 al martes 8 de diciembre, el período de descanso más extenso de lo que resta del año, gracias al día no laborable del lunes 7 y al feriado de la Inmaculada Concepción de María del martes 8.

El detalle de los feriados que quedan en el año

El calendario oficial también establece los feriados y días no laborables que aún restan durante 2026.

Feriados inamovibles

• 20 de junio.

• 9 de julio.

• 8 de diciembre.

• 25 de diciembre.

Feriados trasladables

• 15 de junio, por el 17 de junio.

• 17 de agosto.

• 12 de octubre.

• 23 de noviembre, por el 20 de noviembre.

Días no laborables

• 10 de julio.

• 7 de diciembre.