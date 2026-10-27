Se realizó el 88° Encuentro de Mujeres Embarazadas en el Mes de las Madres

El sábado se realizó el 88° Encuentro de Mujeres Embarazadas (EME), una propuesta organizada por la Pastoral de la Niñez que, en esta oportunidad, tuvo lugar en la parroquia Inmaculado Corazón de María. La jornada se desarrolló en el marco del Mes de las Madres y estuvo marcada por la alegría, la emoción y el acompañamiento a las mujeres que transitan el tiempo de espera de sus hijos.

La convocatoria reunió a las mamás embarazadas junto a sus familias, en un espacio pensado para compartir experiencias y fortalecer los vínculos durante una etapa significativa de sus vidas. Desde la organización destacaron el clima afectuoso que caracterizó la mañana y la posibilidad de encontrarse nuevamente para continuar con esta iniciativa.

"Fue una mañana llena de emoción donde compartimos junto a las mamás embarazadas, sus familias y la especial compañía de una bebé 'egresadita' de nuestros encuentros", comentaron desde la Pastoral de la Niñez.

La presencia de esa pequeña, a quien describieron como una bebé "egresadita" de los encuentros, aportó un significado especial a la jornada. Su participación permitió compartir el momento con una familia que ya había formado parte de esta propuesta durante la etapa del embarazo, en una experiencia que los organizadores destacaron entre los aspectos emotivos de la reunión.

El 88° EME dio continuidad a una iniciativa que tiene como protagonistas a las futuras mamás y a sus familias, con el acompañamiento de quienes participan en la organización y el desarrollo de las actividades. En esta oportunidad, la celebración adquirió además un sentido particular por el gesto religioso preparado especialmente para el encuentro.

La imposición del manto

El momento más emotivo y esperado de la jornada fue la imposición del manto con la imagen de Nuestra Madre del Valle, que había sido recientemente bendecida. De acuerdo con lo informado por los organizadores, el manto acompañará de ahora en adelante cada uno de estos encuentros. Su incorporación representa un nuevo elemento dentro de las jornadas de oración y acompañamiento que la Pastoral de la Niñez comparte con las mujeres embarazadas y sus familias.

La imagen de Nuestra Madre del Valle ocupó un lugar central en este momento de la celebración. La imposición del manto fue señalada como el punto más esperado de la mañana, en una reunión que combinó el encuentro entre las familias con una expresión de fe vinculada a la maternidad y al tiempo de espera.

La bendición reciente de la imagen precedió a su incorporación a estas jornadas, con la intención de que acompañe las próximas convocatorias. De esta manera, el manto pasará a formar parte de los encuentros que la Pastoral de la Niñez organiza para las embarazadas.

El reconocimiento a la médica pediatra Graciela Sancho

Al concluir la jornada, los organizadores expresaron su agradecimiento a quienes contribuyen al desarrollo de los encuentros y al acompañamiento de las familias. Entre los reconocimientos mencionaron especialmente a la médica pediatra Graciela Sancho, por su participación en la etapa de formación.

Desde la Pastoral de la Niñez destacaron su tarea con palabras de gratitud: agradecieron "a la médica pediatra Graciela Sancho, por guiarnos en la etapa de formación con tanto cariño e información valiosa".

El mensaje puso de relieve tanto el acompañamiento afectuoso como el aporte de información durante esa etapa. La organización valoró la guía brindada por la profesional y su contribución al espacio de formación que forma parte de la propuesta destinada a las mujeres embarazadas.

El agradecimiento también se extendió a las familias que participan de los encuentros y permiten que la Pastoral de la Niñez las acompañe durante el embarazo. En ese sentido, expresaron su reconocimiento "a cada familia por permitirnos acompañarlas en este milagro de la vida".

La referencia al acompañamiento de las familias resume uno de los aspectos centrales de la jornada: compartir el tiempo de espera con las futuras mamás y quienes las rodean, en un espacio en el que se combinan la formación, el encuentro y la fe. Asimismo, los organizadores hicieron extensivo su agradecimiento a los integrantes del equipo que participan en la preparación y el desarrollo de estas actividades. Su colaboración fue incluida entre los reconocimientos expresados al finalizar el encuentro.