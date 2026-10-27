El "San Juan Bautista" aumentó un 43,7% su actividad quirúrgica en nueve meses

El Hospital Interzonal San Juan Bautista registró un importante incremento de su actividad quirúrgica durante los primeros nueve meses de 2026. De acuerdo con las estadísticas del establecimiento, entre enero y septiembre se realizaron 3.608 procedimientos quirúrgicos, una cifra que reúne las intervenciones efectuadas en Quirófano Central, el área de Emergencias y el sector de cirugías menores.

Los resultados se enmarcan en las acciones destinadas a fortalecer la atención sanitaria y mejorar el acceso de la población a los servicios de salud pública. Las cifras reflejan una mayor actividad asistencial en el establecimiento y permiten observar la evolución de las intervenciones realizadas en sus distintas áreas quirúrgicas.

Del total de procedimientos registrados durante el período analizado, 1.328 correspondieron al Quirófano Central, mientras que 1.543 se realizaron en Emergencias y 737 fueron cirugías menores. En conjunto, las tres áreas alcanzaron un promedio de 401 procedimientos mensuales.

La distribución de las intervenciones permite dimensionar la actividad desarrollada por el hospital durante los primeros tres trimestres del año. Las cifras incluyen tanto las operaciones efectuadas en el área central como aquellas que respondieron a situaciones de emergencia y las prácticas comprendidas dentro de las cirugías menores.

El balance de enero a septiembre muestra así un volumen de trabajo sostenido, con participación de los distintos sectores quirúrgicos del establecimiento. A su vez, la comparación con el año anterior permite identificar un crecimiento significativo en las intervenciones realizadas en Quirófano Central y Emergencias.

Un crecimiento interanual del 43,7%

Uno de los principales indicadores del balance corresponde a la evolución conjunta de Quirófano Central y Emergencias. Al comparar los primeros nueve meses de 2026 con el mismo período de 2025, ambas áreas pasaron de 1.998 a 2.871 intervenciones, lo que representa un incremento interanual del 43,7%.

En términos absolutos, la diferencia equivale a 873 procedimientos adicionales respecto del período comprendido entre enero y septiembre del año anterior. De acuerdo con los datos difundidos, este aumento representa un promedio de 97 intervenciones más por mes.

La comparación permite observar que el crecimiento no se limita a una única área del hospital, sino que alcanza tanto al Quirófano Central como al sector quirúrgico de Emergencias. Ambos espacios registraron aumentos en sus niveles de actividad, aunque con porcentajes diferentes.

Este comportamiento constituye uno de los aspectos destacados de las estadísticas del nosocomio, ya que el incremento se registra al comparar períodos equivalentes de dos años consecutivos. De esta manera, los datos permiten observar la evolución de la actividad quirúrgica durante los primeros nueve meses de 2026 en relación con el mismo tramo de 2025.

El aumento de las intervenciones también se refleja en la cantidad de procedimientos adicionales realizados. Las 873 operaciones que se sumaron al registro conjunto de Quirófano Central y Emergencias dan cuenta de una mayor actividad en esas áreas durante el período considerado.

El Quirófano Central aumentó un 35% sus intervenciones

El Quirófano Central registró un crecimiento del 35% durante los primeros nueve meses de 2026. Según las estadísticas del hospital, pasó de realizar 984 cirugías entre enero y septiembre de 2025 a 1.328 en el mismo período de 2026.

La diferencia representa 344 intervenciones adicionales en la comparación interanual. Este aumento forma parte del crecimiento general observado en la actividad quirúrgica del establecimiento y constituye uno de los indicadores relevantes del balance presentado. Otro dato destacado es que, al finalizar septiembre de 2026, el área ya había superado la cantidad de intervenciones realizadas durante todo 2025. Esta referencia permite dimensionar el nivel de actividad alcanzado por el Quirófano Central en los primeros nueve meses del año.

En consecuencia, el registro correspondiente a enero-septiembre no solo muestra una suba respecto del mismo período del año anterior, sino que también evidencia que el total acumulado de cirugías de esta área ya había excedido el volumen registrado durante los doce meses de 2025.

Emergencias registró un aumento del 52,2%

El área quirúrgica de Emergencias presentó un crecimiento interanual aún mayor, con un incremento del 52,2% en la cantidad de intervenciones realizadas durante los primeros nueve meses de 2026.

De acuerdo con los datos oficiales del nosocomio, entre enero y septiembre de este año se efectuaron 1.543 intervenciones, frente a las 1.014 registradas durante el mismo período de 2025. La diferencia entre ambos registros representa 529 procedimientos adicionales en el sector. De esta manera, Emergencias se convirtió en una de las áreas que contribuyeron al incremento conjunto de la actividad quirúrgica del hospital.

El aumento del 52,2% supera el crecimiento del 35% registrado por el Quirófano Central. Ambos porcentajes, considerados junto con la cantidad de procedimientos de cada sector, permiten observar la evolución diferenciada de las intervenciones realizadas en las dos áreas.

Mientras el Quirófano Central pasó de 984 a 1.328 cirugías, Emergencias aumentó de 1.014 a 1.543 intervenciones. La suma de ambos registros alcanzó las 2.871 operaciones entre enero y septiembre de 2026, frente a las 1.998 contabilizadas durante el mismo período del año anterior.

Una actividad superior en cada mes comparado

Otro de los datos significativos del balance es que, durante los nueve meses analizados de 2026, la actividad quirúrgica conjunta de Quirófano Central y Emergencias fue superior a la registrada en cada uno de los meses equivalentes de 2025.

Este comportamiento indica que el incremento observado en el acumulado del período estuvo acompañado por una actividad mensual mayor en la comparación interanual. Según la información difundida, ninguno de los meses considerados quedó por debajo del registro correspondiente del año anterior en la suma de las intervenciones de ambas áreas.

La evolución mensual complementa los datos generales y permite describir el crecimiento de la actividad quirúrgica desde otra perspectiva. Además de las 873 intervenciones adicionales acumuladas, la comparación muestra que el nivel de trabajo conjunto de Quirófano Central y Emergencias fue mayor en cada uno de los meses equivalentes analizados.

El balance incluye, además, las 737 cirugías menores realizadas entre enero y septiembre, que completan el total de 3.608 procedimientos quirúrgicos registrados por el hospital durante ese período.