Emotivo recibimiento a la Virgen del Valle en la escuela municipal Gabriel Levene

Durante la mañana de este martes, la imagen peregrina de la Virgen del Valle arribó a la Escuela municipal N.º 3 Gustavo Gabriel Levene, ubicada en el barrio Eva Perón de la Capital. La visita formó parte de una nueva jornada de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos, una iniciativa que permite acercar la presencia de la Patrona de Catamarca a distintas comunidades.

La llegada de la Sagrada Imagen fue recibida por la comunidad educativa en un clima de fiesta, emoción y gratitud. Alumnos, docentes y demás integrantes de la institución participaron del recibimiento preparado especialmente para esta ocasión, en el que expresaron su devoción y agradecieron la presencia maternal de la Virgen en el ámbito escolar.

Las palabras elegidas para darle la bienvenida reflejaron el sentido espiritual que la comunidad quiso imprimirle al encuentro. "Hoy llega para abrazarnos con ternura maternal, escuchar nuestras súplicas, recibir nuestras intenciones y recordarnos que nunca estamos solos, porque su amor nos acompaña. Bienvenida, Madre querida, a nuestra escuela y a nuestro corazón", manifestaron durante el homenaje.

El mensaje estuvo centrado en la confianza, la cercanía y el acompañamiento maternal que los integrantes de la escuela encuentran en la figura de la Virgen del Valle. La recepción se desarrolló con mucho esmero y amor, en una jornada que integró la vida institucional con las expresiones de fe de la comunidad educativa.

Preparar el corazón para la oración

Durante el encuentro, el padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral, agradeció a las autoridades y a la comunidad educativa por abrir las puertas de la institución para recibir a Nuestra Madre del Valle.

En su mensaje, vinculó la visita con la preparación para las próximas fiestas en honor de la Inmaculada Concepción del Valle, una celebración que constituye el marco religioso de este recorrido por instituciones civiles y organismos públicos.

"Hoy, Ella quería venir a esta escuela donde día a día vienen a aprender, conocer, compartir y, sobre todo, a crecer como personas", expresó el sacerdote al referirse a la presencia de la Virgen en el establecimiento. A partir de esas palabras, invitó a los alumnos, docentes y familias a disponer sus corazones para participar de un momento de oración en torno a la Palabra de Dios y la presencia de la Virgen. La propuesta convocó a la comunidad escolar a compartir un espacio de recogimiento y encuentro espiritual, en el contexto de las actividades que se desarrollan durante la visita de la imagen peregrina.

La presencia de la Madre Morena en la escuela permitió reunir a los distintos integrantes de la comunidad educativa alrededor de una celebración que combinó el recibimiento, la oración y las expresiones artísticas preparadas para homenajear a la Patrona de Catamarca.

El homenaje de los niños

La jornada también contó con la participación de los niños de 3.º grado, quienes homenajearon a la Virgen del Valle a través de la danza. La presentación formó parte de las expresiones artísticas organizadas para recibir a la Sagrada Imagen y manifestar el cariño de los estudiantes hacia la Madre Morena.

A ese homenaje se sumó el profesor Alberto Harón, quien honró a la Patrona de Catamarca con el canto. De esta manera, la comunidad educativa incorporó distintas formas de expresión al recibimiento, con la participación de los alumnos y del docente en una celebración que tuvo como eje la presencia de la Virgen en la escuela.

La danza de los niños y el canto del profesor se integraron al clima de fiesta y gratitud que acompañó la llegada de la imagen peregrina. El encuentro concluyó así como una instancia de participación comunitaria, en la que la fe se expresó mediante las palabras de bienvenida, la oración y las manifestaciones artísticas.

También visitó el Consejo Multisectorial municipal

Durante la misma mañana del martes, la imagen de la Virgen del Valle llegó a las dependencias del Consejo Multisectorial de la Municipalidad de la Capital, que funciona en el predio del complejo cultural urbano Urbano Girardi.

En este espacio, la Sagrada Imagen fue recibida con mucha alegría y emoción por los empleados y por las personas que concurren a los talleres y a las demás propuestas que allí se ofrecen. Las actividades están destinadas a personas con discapacidad, adultos mayores e inmigrantes, quienes también formaron parte del encuentro.

La recepción estuvo acompañada por palabras de bienvenida que expresaron la gratitud de los presentes y la devoción hacia la Virgen. Una de las representantes del Consejo Multisectorial tomó la palabra para transmitir el sentimiento de la comunidad reunida.

"Querida Virgen del Valle, Madre Protectora de nuestro pueblo, hoy nos reunimos con el corazón lleno de gratitud por tus infinitas bendiciones, tu guía constante y tu manto protector que nunca nos desampara. A través de este acto de fe te rendimos un humilde y sincero homenaje, renovando nuestra devoción, nuestra lealtad y nuestro amor filial hacia Ti. Gracias por escuchar nuestras plegarias y por ser el faro de esperanza en el caminar diario", expresó.

Además de pronunciar el mensaje de bienvenida, la representante leyó un poema de autor anónimo, que se sumó a las expresiones preparadas para recibir a la Madre del Valle.

Continúa el cronograma de visitas

El recorrido de la imagen peregrina continuará durante los próximos días con visitas programadas a distintas instituciones civiles, organismos públicos y espacios comunitarios. El cronograma informado establece los siguientes horarios y lugares:

Miércoles 28 de octubre

De 8.30 a 12.00: EPC Norte, barrio 100 Viviendas.

De 10.00 a 12.00: Radio República.

Jueves 29 de octubre

De 8.00 a 12.30: Dirección de Inspección General.

De 9.00 a 19.00: CAPS Carlos Bravo.

Viernes 30 de octubre

De 8.00 a 12.30: Fiscalías de Cámaras Civiles.

De 9.00 a 12.00: Defensoría del Pueblo de Catamarca.

De 16.00 a 20.00: Centro vecinal Aldo Cancino.