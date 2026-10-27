Villa Vil impulsa una ruta turística de termas y lagunas altoandinas

El Municipio de Villa Vil, en articulación con el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, trabaja en un anteproyecto destinado a desarrollar una ruta turística de termas y lagunas altoandinas, con el propósito de poner en valor los atractivos naturales de la zona e integrarlos a su riqueza cultural mediante un recorrido organizado y sostenible.

La iniciativa apunta a vincular los recursos termales y las lagunas con las expresiones culturales de las comunidades locales, dentro de una propuesta de desarrollo turístico que contemple tanto las características del territorio como la participación de sus pobladores.

En ese marco, el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, mantuvo este martes una reunión con la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, y con las secretarias de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y de Gestión Cultural, Laura Maubecín. Durante el encuentro, el jefe comunal presentó los lineamientos del anteproyecto que busca organizar estos atractivos en una ruta turística.

La propuesta procura avanzar en una planificación que permita reconocer y aprovechar el potencial de los recursos existentes, al tiempo que se trabaja en las condiciones necesarias para integrarlos a una experiencia turística articulada. La intervención de las áreas provinciales de turismo y cultura busca acompañar el desarrollo de la iniciativa desde una perspectiva que reúna el patrimonio natural y las tradiciones de las localidades involucradas.

Estudios de factibilidad y capacitación

Como parte de los acuerdos alcanzados, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte comprometió su acompañamiento en una serie de estudios de factibilidad técnica. Estos trabajos estarán orientados tanto a los recursos termales como a la infraestructura necesaria para desarrollar la ruta.

La evaluación técnica constituye uno de los componentes previstos para avanzar con el proyecto, ya que permitirá estudiar los recursos que se pretende incorporar al circuito y las condiciones de infraestructura vinculadas con su desarrollo turístico.

El compromiso provincial también contempla capacitaciones destinadas a acompañar el trabajo territorial y comunitario que el Municipio ya comenzó en sus distintas localidades. Esta tarea busca convocar a los pobladores para que sean parte de la iniciativa y puedan involucrarse en el proceso de desarrollo local.

La participación de las comunidades constituye uno de los ejes del trabajo que impulsa Villa Vil. La propuesta no se limita a organizar un recorrido por los atractivos naturales, sino que también contempla el acompañamiento a los habitantes de las localidades donde se encuentran esos recursos, con la intención de integrarlos al desarrollo de la actividad turística.

En ese sentido, la articulación entre el Municipio y el Ministerio permitirá avanzar tanto en los aspectos técnicos como en las acciones de capacitación y organización comunitaria previstas para acompañar el anteproyecto.

Un protocolo para mejorar la experiencia

Durante la reunión también se acordó trabajar en un protocolo para mejorar la experiencia de los visitantes en las termas de Villa Vil. El entorno termal constituye uno de los atractivos destacados de la zona por sus características paisajísticas y ya cuenta con infraestructura adecuada para recibir turistas. Sobre esa base, las partes plantearon la necesidad de avanzar en pautas que permitan mejorar la experiencia de quienes llegan al lugar.

El acuerdo se integra al trabajo más amplio que se propone desarrollar mediante la futura ruta de termas y lagunas altoandinas. La intención es acompañar el aprovechamiento turístico de los recursos existentes con medidas vinculadas a la atención de los visitantes, sin dejar de lado las condiciones del entorno natural.

De esta manera, el protocolo previsto se suma a los estudios de factibilidad y a las capacitaciones comunitarias como parte de las acciones acordadas entre el Municipio y el Gobierno provincial.

La iniciativa busca reunir diferentes componentes del desarrollo turístico: la identificación y evaluación de los atractivos, la infraestructura necesaria, la participación de los habitantes y la organización de la experiencia de quienes visitan las termas.

La participación en Termatalia

Aunque el anteproyecto de la ruta de termas y lagunas ya se encontraba delineado, la participación de Catamarca en Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar desarrollada en España en septiembre pasado, contribuyó a darle un nuevo impulso a la iniciativa.

La delegación provincial estuvo integrada por representantes del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y de municipios con recursos termales, entre ellos Villa Vil.

Esa participación permitió reforzar la confianza en la potencialidad del proyecto para promover el desarrollo turístico sostenible de la zona. A partir de esa experiencia, la propuesta de organizar una ruta que reúna los atractivos termales y las lagunas altoandinas adquirió un nuevo impulso dentro del trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia.

El proyecto se encuentra planteado como una herramienta para poner en valor los recursos naturales e integrarlos a la riqueza cultural de Villa Vil. Los estudios técnicos comprometidos, las capacitaciones y el protocolo para las termas forman parte de los pasos previstos para acompañar su desarrollo.

El Festival de la Vicuña

El trabajo entre el Municipio de Villa Vil y el Gobierno provincial también incluirá la colaboración en el próximo Festival de la Vicuña, previsto para el sábado 21 de noviembre en Laguna Blanca, jurisdicción de la municipalidad de Villa Vil.

El encuentro se realizará como corolario del chaku comunitario, una práctica ancestral de esquila de vicuñas que tendrá lugar durante la misma jornada, desde la mañana, en el módulo Las Retamas, ubicado a 15 kilómetros de Laguna Blanca.

Tanto el chaku como el festival forman parte de una experiencia cultural en la que participan las distintas comunidades y el Municipio de Villa Vil. La actividad permite acercar a los visitantes a una tradición vinculada con la esquila de las vicuñas y con la producción textil de la zona.

Año tras año, estas propuestas suman más turistas interesados en conocer de cerca esta práctica ancestral y sustentable. La convocatoria creciente se vincula con el interés por una experiencia cultural que reúne la participación comunitaria, el aprovechamiento tradicional de los recursos y la continuidad de saberes locales.

Además de su dimensión cultural, el chaku representa el punto de inicio de una cadena de valor sostenible de la tradición textil. La práctica de esquila se integra así a una actividad que conserva su vínculo con los conocimientos transmitidos por las comunidades y que constituye parte de la identidad cultural de Villa Vil.

El Festival de la Vicuña y el chaku comunitario se incorporan al compromiso de trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, que acordaron colaborar en la realización de las actividades previstas para el 21 de noviembre.