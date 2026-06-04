Corpus Christi: la Catedral será escenario de la celebración central

Este sábado 6 de junio se llevarán a cabo los actos litúrgicos centrales en honor a la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, una de las celebraciones más significativas para la Iglesia Católica, que este año se desarrollará bajo el lema "Adoremos a Jesucristo, nuestra Paz".

La convocatoria se enmarca además en el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, contexto que otorga un significado especial a cada una de las actividades religiosas programadas durante este período conmemorativo.

La jornada tendrá como epicentro la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, donde se espera la participación de fieles provenientes de distintas comunidades parroquiales, movimientos e instituciones de la diócesis.

La misa solemne y la procesión por la Plaza 25 de Mayo

Las actividades comenzarán a las 16.00, horario en el que se celebrará la Misa Solemne de Corpus Christi en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle.

Tras la celebración eucarística, los fieles participarán de la tradicional procesión que recorrerá el perímetro de la Plaza 25 de Mayo, una manifestación pública de fe que forma parte de las expresiones más características de esta solemnidad.

Durante el trayecto se dispondrán distintos sitiales en las cuatro esquinas del paseo público. En esos espacios se ubicarán los monumentos especialmente preparados para la ocasión por diferentes grupos pastorales y movimientos eclesiales que forman parte de la vida de la Iglesia local.

La organización de estos monumentos estará a cargo de:

Movimiento Neocatecumenal.

Movimiento Familiar Cristiano.

Pastoral de la Niñez.

Pastoral de Juventud.

La participación de estas organizaciones refleja el carácter comunitario de la celebración y el compromiso de distintos sectores de la pastoral diocesana en la preparación de una de las festividades religiosas más relevantes del año.

Convocatoria a las comunidades parroquiales

Desde la organización se extendió una invitación especial a los fieles de las distintas comunidades parroquiales para sumarse a los actos litúrgicos programados.

La convocatoria alcanza a:

Comunidades parroquiales del Decanato Capital.

Miembros de pastorales.

Movimientos eclesiales.

Instituciones vinculadas a la Iglesia.

Colegios del Decanato Capital.

La intención es que la celebración reúna a los distintos sectores que integran la vida pastoral de la diócesis en una manifestación común de fe y adoración.

La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo constituye una de las expresiones más importantes del calendario litúrgico y congrega tradicionalmente a numerosos fieles en torno a la celebración eucarística y a la posterior procesión.

El marco del Año Jubilar Diocesano

La celebración de este año adquiere una relevancia particular al desarrollarse durante el Año Jubilar Diocesano convocado con motivo del Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.

En este contexto, las actividades religiosas programadas buscan fortalecer la participación de los fieles y promover espacios de encuentro comunitario en torno a la fe. El lema elegido para la celebración, "Adoremos a Jesucristo, nuestra Paz", acompañará toda la jornada y será el eje espiritual de los actos litúrgicos previstos para este sábado.

La combinación entre la solemnidad de Corpus Christi y las conmemoraciones vinculadas al Año Jubilar convierte a esta convocatoria en uno de los acontecimientos religiosos destacados de la agenda diocesana.

Modificaciones en los horarios de misa

Desde el Santuario Catedral también informaron modificaciones en el cronograma habitual de celebraciones debido al desarrollo de los actos centrales de Corpus Christi. Según se comunicó oficialmente, no se celebrará la misa prevista para las 18.00 horas, ya que ese horario estará comprendido dentro de las actividades centrales de la solemnidad.

En cambio, se confirmó que se mantendrá la misa de las 20.00 horas, por lo que los fieles que habitualmente participan de esa celebración podrán hacerlo con normalidad.

De esta manera, la comunidad católica se prepara para vivir una jornada marcada por la celebración eucarística, la adoración y la participación comunitaria, con una misa solemne y una procesión que recorrerá la Plaza 25 de Mayo, convocando a las distintas expresiones pastorales y a los fieles del Decanato Capital en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.