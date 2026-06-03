Corredor turístico Narváez: convocan a los primeros talleres comunitarios

La puesta en marcha del Corredor Turístico Cumbre de Narváez avanza con una nueva etapa centrada en la participación de la comunidad. En ese marco, fueron convocados los primeros talleres comunitarios destinados a promover el involucramiento de prestadores de servicios, estudiantes de carreras afines y vecinos interesados en contribuir al diseño y fortalecimiento de una propuesta turística integrada para la región.

La iniciativa busca generar espacios de intercambio y construcción colectiva que permitan identificar oportunidades para el crecimiento del sector turístico, consolidar vínculos entre los distintos actores locales y elaborar propuestas orientadas al desarrollo sostenible del corredor. El objetivo es potenciar las fortalezas del territorio a partir de la valorización de sus recursos naturales y culturales, promoviendo un modelo de desarrollo que contemple las necesidades y expectativas de las comunidades involucradas.

Los encuentros se enmarcan en un proceso participativo que procura ampliar la mirada sobre el potencial turístico de la región y fortalecer la articulación entre instituciones, emprendedores, prestadores de servicios y la población local.

Un corredor que integra localidades y paisajes

El Corredor Turístico Cumbre de Narváez se proyecta a lo largo de la Ruta Provincial N° 1, articulando un recorrido que integra a las localidades de:

Los Varela

El Bolsón

Singuil

Las Chacritas

Los Narváez

Aconquija

La propuesta apunta a consolidar este circuito como un espacio de desarrollo turístico regional capaz de integrar los atractivos y recursos existentes en cada una de estas localidades, generando oportunidades de crecimiento económico y social vinculadas a la actividad turística.

La construcción de este corredor responde a una visión estratégica que busca fortalecer la identidad territorial y promover una oferta turística articulada, basada en la riqueza natural y cultural presente a lo largo de todo el recorrido.

Un acuerdo entre Provincia y municipios

La iniciativa surge a partir del acuerdo suscripto entre autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Turística, y los municipios de Los Varela y Aconquija.

El propósito central de este trabajo conjunto es consolidar el corredor como un eje estratégico para el turismo provincial y, al mismo tiempo, convertirlo en una herramienta de desarrollo para las comunidades que forman parte del recorrido.

La articulación entre los distintos niveles de gestión constituye uno de los pilares de la propuesta, que busca impulsar acciones coordinadas para fortalecer la actividad turística y generar beneficios sostenibles para los habitantes de la región.

Los principales ejes de trabajo

Dentro del proceso de planificación y desarrollo del corredor se definieron diversos ejes de trabajo orientados a fortalecer la actividad turística y mejorar las condiciones para visitantes y residentes.

Los primeros encuentros comunitarios ya tienen fechas y sedes confirmadas. El primer taller se realizará el miércoles 10 de junio a las 14.30 horas en la Escuela Secundaria N° 35 de Los Varela.

La segunda jornada tendrá lugar el viernes 12 de junio a las 14 horas en el IES Chavarría - Extensión Áulica en Aconquija.

Ambas actividades están dirigidas a:

Prestadores de servicios turísticos.

Emprendedores.

Estudiantes de carreras afines.

Representantes de instituciones.

Vecinos interesados en aportar su visión para el desarrollo del corredor.

La convocatoria busca garantizar una amplia participación de los distintos sectores vinculados al territorio, promoviendo el intercambio de experiencias, necesidades y propuestas que contribuyan a fortalecer el proyecto.