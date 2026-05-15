Descenso de temperaturas y alerta por vientos en Catamarca: el pronóstico del fin de semana

El panorama meteorológico para la provincia se verá alterado de manera considerable hacia el fin de semana debido al avance de un frente frío que traerá consigo un descenso térmico progresivo, aumento de la nubosidad, inestabilidad y posibles precipitaciones aisladas a dispersas. Este cambio impactará de manera diferenciada según la región, pero afectará principalmente los sectores serranos, el Valle Central y la región Este.

Según las previsiones, entre el sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de mayo la probabilidad de lluvias oscilará entre un 40% y 70%, con mayor intensidad en las áreas serranas y pedemontanas. La llegada de aire más frío vendrá acompañada de viento moderado, con ráfagas de mayor intensidad durante el sábado, provocando una sensación térmica más baja y un ambiente marcadamente diferente al del viernes.

Valle Central: día a día

Viernes 15/05

La jornada será relativamente estable y templada, con un ambiente fresco por la mañana y agradable durante la tarde. La mínima se ubicará en 9°C y la máxima alcanzará 23°C, con viento moderado del sector noreste.

Sábado 16/05

Se inicia el cambio del tiempo con un aumento de la nubosidad y la inestabilidad, junto a probables precipitaciones aisladas y ráfagas moderadas. El descenso térmico será progresivo, con mínima de 8°C y máxima de 18°C, y probabilidades de lluvia entre 40% y 70%.

Domingo 17/05

Será la jornada más fría del período, con el aire frío ya plenamente instalado. El ambiente será frío, húmedo e inestable, con posibles lloviznas residuales durante la madrugada y primeras horas del día. La mínima descenderá a 6°C y la máxima alcanzará solo 12°C, con viento moderado del sudeste, generando una sensación térmica notablemente baja.

Lunes 18/05

Se espera una recuperación térmica lenta y parcial, con disminución de la inestabilidad y mayor presencia de momentos soleados. La mínima será de 5°C y la máxima de 18°C, persistiendo las mañanas frías a pesar de la mejora gradual.

Interior provincial: tendencias por región

Región Puna - Antofagasta de la Sierra: La jornada se presentará con temperaturas extremas, mínima de 1°C y máxima de 14°C, caracterizadas por noches y madrugadas muy frías, fuerte amplitud térmica y aire seco.

Región Oeste:

Tinogasta : 7°C / 20°C

: 7°C / 20°C Fiambalá : 8°C / 21°C

: 8°C / 21°C Pomán : 10°C / 20°C

: 10°C / 20°C Santa María : 6°C / 19°C

: 6°C / 19°C Belén-Andalgalá: 9°C / 19°C

El oeste provincial mantendrá tardes relativamente templadas antes del ingreso más intenso del aire frío. La nubosidad aumentará entre sábado y domingo, con un descenso térmico posterior.

Región Centro Serrana - Ambato, Paclín y Capayán: Las temperaturas oscilarán entre 7°C y 14°C, con ambiente más frío, húmedo e inestable hacia el domingo. Se esperan bancos de niebla, lloviznas aisladas y sensación térmica baja.

Región Este - Recreo, El Alto, Ancasti, Alijilán, Bañado de Ovanta y Los Altos: La mínima se situará entre 6°C y 11°C y la máxima entre 15°C y 22°C. Esta zona podría presentar períodos de mayor nubosidad e inestabilidad durante sábado y madrugada del domingo, sobre todo en áreas serranas y pedemontanas.

Alerta amarilla por viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por viento para la tarde del sábado 16 de mayo. Se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h, especialmente entre las 19 y 22 hs.

El área de cobertura incluye las regiones Centro y Este de la provincia, así como la zona serrana de Pomán, lo que implica la necesidad de precaución para actividades al aire libre y medidas de seguridad ante posibles ráfagas intensas.