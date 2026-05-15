WhatsApp sumó un nueva función: cuál es y cómo activarla en tu celular

WhatsApp continúa ampliando sus funciones de interacción dentro de la plataforma y ha comenzado a probar una herramienta que promete cambiar la manera en que los usuarios responden a los Estados, las publicaciones efímeras que funcionan de manera similar a las Stories de Instagram.

La novedad fue detectada en la versión beta 2.26.19.8 para Android y ya está disponible para algunos usuarios que participan del programa de evaluadores de la aplicación, según informó el sitio especializado WABetaInfo. La principal innovación consiste en una barra de respuesta rápida con tres emojis destacados, que podrán usarse con un solo toque, simplificando el proceso actual de reacción.

Los emojis seleccionados

WhatsApp ha elegido tres expresiones para esta barra de reacciones rápidas:

Cara con ojos de corazón

Cara llorando de risa

Expresión de sorpresa con la boca abierta

Hasta el momento, reaccionar a un Estado requería deslizar hacia arriba y seleccionar una reacción dentro del panel completo de emojis. Con la nueva modalidad, los usuarios podrán responder de manera inmediata, reduciendo los pasos necesarios para expresar emociones ante un contenido efímero.

Privacidad y funcionamiento

La compañía ha aclarado que las reacciones seguirán siendo privadas, lo que significa que solo podrán ser vistas por la persona que publicó el Estado y no por el resto de los contactos. Esta característica busca mantener la intimidad de las interacciones mientras se facilita la respuesta rápida.

Es importante destacar que la nueva barra no reemplaza el sistema actual de reacciones. Los usuarios seguirán teniendo la opción de acceder al menú completo de emojis deslizando el dedo hacia arriba, mientras que la barra rápida funcionará como un atajo para respuestas inmediatas.

Meta impulsa la interacción en los Estados

La intención de Meta, la compañía matriz de WhatsApp, es clara: incentivar una mayor interacción dentro de la sección de Estados. Con el tiempo, esta funcionalidad se ha ido asemejando más a las Stories de Instagram, donde la inmediatez y la facilidad de reacción son clave para mantener el engagement de los usuarios.

La implementación de esta barra rápida puede aumentar la participación de manera significativa, al reducir la fricción en el proceso de reacción y hacer más visibles las respuestas a publicaciones efímeras.

Despliegue y disponibilidad

Por el momento, la función está limitada a algunos beta testers, pero diversos reportes indican que el despliegue podría ampliarse durante las próximas semanas, tanto en Android como en iPhone.

WhatsApp aún no ha confirmado oficialmente una fecha de lanzamiento global, aunque se espera que llegue en futuras actualizaciones de la aplicación, consolidando así una experiencia más ágil y directa en la interacción con los Estados.