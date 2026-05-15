Turismo en Catamarca: las propuestas para el fin de semana largo

La Capital presentó oficialmente la programación de actividades para el próximo fin de semana largo del 23 al 25 de mayo, diseñada para destacar la identidad argentina a través de la cultura, la gastronomía y las raíces regionales. La propuesta, impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, en colaboración con el sector privado, busca combinar espectáculos, ferias, talleres, circuitos turísticos y experiencias gastronómicas en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Durante la conferencia de prensa realizada esta mañana, el Director de Turismo, Gustavo Yurquina, subrayó que el feriado representa una oportunidad estratégica para el turismo regional: "Será un fin de semana ideal para disfrutar de Catamarca, especialmente por el clima agradable y por la variedad de actividades que invitan a reencontrarse con nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio", señaló. Según sus estimaciones, las expectativas hoteleras para el período rondan entre 50 y 60 por ciento de ocupación.

Por su parte, la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio, brindó detalles de la programación prevista en los principales atractivos turísticos, destacando la diversidad de actividades que se desplegarán durante todo el fin de semana largo.

Talleres y experiencias educativas

Uno de los primeros encuentros se realizará el miércoles 20 de mayo, de 15 a 18 hs., en Casa de la Puna, donde se desarrollará un Taller de Teñido de Textiles con Pigmentos Naturales, a cargo de la docente e investigadora mexicana Dra. Ana Lilia Vigueras Guzmán, de la Universidad de Guadalajara.

En el Pueblo Perdido de la Quebrada, se mantendrán las tradicionales visitas guiadas de 8 a 19 hs., mientras que La Torradería ofrecerá la propuesta gastronómica especial "Revolución de sabores andinos", un taller gratuito para aprender a preparar ponche de quinoa y galletitas de algarroba. Esta actividad se desarrollará el sábado 23 y domingo 24 a las 17 hs., con cierre de merienda incluido, requiriendo inscripción previa.

Música, danza y feria en Casa de la Puna

La Casa de la Puna se consolidará como un punto central de la agenda, combinando sabores regionales, música folklórica y expresiones artísticas locales en un programa familiar. Durante el sábado y domingo, de 16 a 20 hs., la plaza frente al espacio cultural acogerá la Feria de Artesanía y Diseño, acompañada por espectáculos gratuitos y talleres de danza tradicional catamarqueña impartidos por María Rodríguez y Ángel Segura.

La grilla artística reunirá a destacados artistas y grupos locales:

Huellas

Natalia Torres y Agustín Varela

Quyay

Alico Espilocín

Compañía de Danzas Meraki

Ballet Danzares

Estas propuestas buscan integrar a toda la familia en la vivencia de la cultura regional, promoviendo al mismo tiempo la artesanía y el diseño local.

Folklore y gastronomía en Achalay

El espacio Achalay se destaca por su oferta musical y gastronómica. El viernes 22, desde las 22 hs., la tradicional peña folklórica recibirá a la artista andina Micaela Chauque, acompañada por Rafael Toledo e Itatí. La noche del sábado incluirá la actuación de la banda cordobesa TOCH, con un show sunset acompañado por el DJ Emiliano Rigalt.

El domingo al mediodía se presentarán:

Manu Estrada (cantor jujeño)

(cantor jujeño) Valen Boneto (artista cordobés)

(artista cordobés) Dupla catamarqueña Itatí y Belén Parma

Mientras que el lunes 25, desde las 13 hs., la tradicional "Peña del 25" contará con la actuación del cantautor chaqueño Germán Kalber, acompañado por artistas invitados. Para estas actividades, se cobrará un derecho de espectáculo, y se pueden realizar reservas y consultas al 383 452 5328.

Turismo activo y experiencias al aire libre

Además de la intensa agenda cultural, los visitantes podrán acceder a diversas propuestas turísticas durante todo el fin de semana, entre ellas:

Paseos en el Bus Turístico

Caminatas guiadas "Travel-ando"

Excursiones de Ecotours

Actividades de aventura en el Dique El Jumeal , incluyendo: Escalada Rappel Tirolesa Propuestas náuticas

, incluyendo:

Para más información sobre todas las actividades, los interesados pueden consultar la web sfvc.tur.ar y las redes oficiales de SFVC Turismo.