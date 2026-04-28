Corte de luz afecta a usuarios de Catamarca por una falla en una estación transformadora

En la noche de este martes, usuarios de diferentes puntos del Valle Central reportaron cortes de luz, generando inconvenientes en diversas zonas. El servicio eléctrico se vio afectado en:

Capital

Valle Viejo

Fray Mamerto Esquiú

La interrupción impactó especialmente en sectores amplios, lo que derivó en una rápida reacción de los usuarios a través de distintos canales.

La causa: falla en estación transformadora

Desde la empresa EC Sapem emitieron un comunicado oficial en el que explicaron el origen del problema. Según detallaron:

"La estación transformadora Valle Viejo salió de servicio por una falla que se trabaja para solucionar".

Este desperfecto técnico provocó la suspensión del suministro en una franja geográfica considerable.

Zonas específicamente afectadas

De acuerdo a la información brindada por la empresa, el corte alcanza a:

Usuarios desde Banda de Varela hasta La Puerta

Sectores del norte de la Capital

Estas áreas permanecen sin servicio mientras avanzan las tareas de reparación.

Trabajos para restablecer el servicio

La empresa informó que operarios y técnicos de EC SAPEM se encuentran trabajando activamente para resolver la falla. El objetivo es restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible, aunque no se precisaron plazos concretos para la normalización total.