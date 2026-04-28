La Capital alcanza reconocimiento internacional por su modelo de Turismo Inteligente

En el marco de la tercera edición de los Premios Iberoamericanos DTI (Destinos Turísticos Inteligentes), la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca obtuvo el máximo galardón en la categoría "Tecnología y Gestión de Datos", en una ceremonia realizada en la ciudad de Río de Janeiro.

El reconocimiento fue otorgado al proyecto "Innovación y tecnología aplicada al desarrollo turístico", que logró imponerse frente a otros seis destinos finalistas provenientes de Brasil, Colombia y Argentina, consolidando a la Capital catamarqueña como un referente regional en materia de innovación aplicada al turismo.

La distinción fue recibida por el coordinador del Observatorio de Turismo Municipal, Jorge Cejas; la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio; y la Directora Provincial de Promoción y Servicios Turísticos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, Soledad Soria, quienes representaron a la ciudad en el evento internacional.

Trabajo articulado y objetivos claros

El reconocimiento no solo pone en valor el proyecto presentado, sino también el trabajo conjunto entre distintas áreas del Municipio. En ese sentido, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Municipio, Inés Galíndez, subrayó la importancia del proceso colectivo al señalar: "Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en conjunto con otras áreas del Municipio, y el trabajo del equipo en general. Esto es fruto de tener metas claras, generando acciones para el desarrollo turístico de la ciudad y para atraer a más turistas".

La afirmación refleja un enfoque estratégico basado en la planificación y la coordinación institucional, donde cada área contribuye a un objetivo común: fortalecer el posicionamiento turístico de la ciudad mediante herramientas innovadoras.

Un ecosistema digital al servicio del turista

El núcleo del proyecto galardonado radica en la construcción de un ecosistema digital robusto, desarrollado de manera conjunta entre las áreas de Turismo y la Secretaría de Gabinete y Modernización de la Capital. Esta estructura tecnológica está orientada a dos ejes centrales: mejorar la experiencia del visitante y optimizar la toma de decisiones basada en datos.

Entre los principales componentes que captaron la atención del jurado se destacan:

Catu , el asistente virtual (chatbot) de atención personalizada, diseñado para brindar información en tiempo real a los turistas.

, el asistente virtual (chatbot) de atención personalizada, diseñado para brindar información en tiempo real a los turistas. El Sitio Web , con una plataforma renovada y navegación intuitiva que facilita el acceso a contenidos turísticos.

, con una plataforma renovada y navegación intuitiva que facilita el acceso a contenidos turísticos. La Cabina de Información Inteligente , equipada con tecnología de vanguardia para asistencia directa al visitante.

, equipada con tecnología de vanguardia para asistencia directa al visitante. La Plataforma de Gestión de Datos, un sistema integral que permite recolectar, procesar y ordenar información estratégica del sector turístico.

Estos pilares tecnológicos conforman una arquitectura que no solo mejora la interacción con los visitantes, sino que también permite al Municipio contar con información precisa para diseñar políticas públicas más eficientes.

Alianzas que potencian la innovación

El desarrollo y la implementación de este modelo no hubieran sido posibles sin una articulación institucional amplia. El proyecto contó con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, y con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Esta colaboración permitió elevar la propuesta local a estándares internacionales, demostrando cómo la cooperación entre distintos niveles del Estado puede traducirse en resultados concretos y reconocimientos de alcance global.