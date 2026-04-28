Santa María impulsa el "cuidado entre pares" con foco en adolescentes

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Secretaría de Salud Mental y Consumo Problemático, continúa desplegando acciones orientadas a brindar herramientas concretas para el abordaje de problemáticas sociales que impactan especialmente en adolescentes y jóvenes. En este marco, se llevó adelante una nueva intervención en la localidad de Santa María, con el objetivo de fortalecer capacidades comunitarias y promover el trabajo articulado entre distintos actores.

La iniciativa se inscribe dentro de una línea de acción sostenida que busca no solo atender situaciones ya existentes, sino también generar condiciones de prevención y acompañamiento en los territorios. En ese contexto, la presencia de equipos técnicos en distintas localidades responde a la necesidad de acercar dispositivos y estrategias a las comunidades.

El taller "Cuidado entre pares"

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la realización del taller "Cuidado entre pares", una propuesta destinada a adolescentes que forman parte de los Centros de Estudiantes de los distintos establecimientos escolares de Santa María.

La actividad tuvo como propósito promover la reflexión y el desarrollo de herramientas entre jóvenes, fomentando el acompañamiento entre pares como una estrategia clave frente a situaciones complejas vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos.

El enfoque del taller apunta a consolidar vínculos de apoyo dentro de los propios grupos juveniles, reconociendo el rol que los adolescentes pueden desempeñar en la detección temprana y el acompañamiento de situaciones que afectan a sus pares.

Referentes institucionales y comunitarios

La jornada no se limitó únicamente al trabajo con estudiantes, sino que también incluyó la participación de referentes institucionales y comunitarios. Estos actores forman parte de la Mesa de Trabajo Intersectorial, un espacio que ya viene desarrollando acciones conjuntas en la localidad.

En este ámbito, se abordan temas vinculados a la prevención de los consumos problemáticos y se avanza en la elaboración de protocolos de articulación local destinados a mejorar la respuesta ante diversas problemáticas de salud mental.

La inclusión de estos referentes en el encuentro permitió consolidar un enfoque integral, donde las estrategias no se construyen de manera aislada, sino en articulación con quienes intervienen cotidianamente en el territorio.

Participación multisectorial

La actividad contó con la presencia de representantes de distintos sectores, lo que refleja la amplitud del enfoque adoptado por el Ministerio de Salud. Entre los participantes se destacaron:

Referentes del área de salud .

. Actores del sistema educativo .

. Representantes del ámbito de la justicia .

. Integrantes del municipio .

. Miembros de la comunidad en general.

Esta diversidad de actores permite construir respuestas más completas y coordinadas, al integrar miradas y competencias de distintos ámbitos en la atención de problemáticas sociales complejas.

Construcción de estrategias comunitarias

El objetivo central de este tipo de acciones es avanzar en la creación de estrategias comunitarias que permitan actuar frente a diferentes situaciones sociales. La propuesta busca fortalecer las capacidades locales para intervenir de manera temprana y eficaz, promoviendo la participación activa de la comunidad.

En este sentido, el trabajo no se limita a la capacitación puntual, sino que apunta a generar procesos sostenidos en el tiempo, donde las herramientas adquiridas puedan ser aplicadas en distintos contextos y situaciones.

El enfoque comunitario implica reconocer que las problemáticas de salud mental y los consumos problemáticos requieren respuestas colectivas, en las que la articulación entre instituciones y la participación social resultan fundamentales.