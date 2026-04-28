El chikungunya sigue sumando casos y por primera vez, no hubo contagios de dengue

El Ministerio de Salud de la provincia informó que durante la Semana Epidemiológica 16, comprendida entre el 19 y el 25 de abril, se registraron tres nuevos casos de Chikungunya en Catamarca. Este dato forma parte del informe semanal que monitorea la evolución de enfermedades transmitidas por mosquitos, en un contexto donde la vigilancia sanitaria se mantiene activa.

La incorporación de estos nuevos contagios impacta en el total acumulado de la temporada, que evidencia una circulación sostenida del virus en determinadas zonas del territorio provincial. La actualización de cifras permite dimensionar el comportamiento epidemiológico reciente y orientar las acciones preventivas.

Evolución del dengue en 2026

En paralelo, el informe oficial también detalla la situación del Dengue durante el año en curso. El total acumulado de casos en 2026 asciende a cinco contagios, distribuidos en distintos departamentos de la provincia.

La distribución geográfica de los casos es la siguiente:

Ancasti: 1 caso.

1 caso. Andalgalá: 1 caso.

1 caso. Capayán: 1 caso.

1 caso. Capital: 1 caso.

1 caso. Valle Viejo: 1 caso.

En cuanto a la clasificación epidemiológica, se indicó que cuatro casos son considerados autóctonos y uno se encuentra en investigación. Estos datos reflejan una presencia acotada del Dengue en comparación con otras temporadas, aunque con casos distribuidos en distintos puntos del mapa provincial.

Situación del Chikungunya

Respecto del Chikungunya, el acumulado de la temporada alcanza los 25 casos, con una clara concentración en el departamento Capital. El detalle por jurisdicción es el siguiente:

Capital: 22 casos.

22 casos. Valle Viejo: 3 casos.

En relación con el origen de los contagios, el informe señala que 24 casos son autóctonos y que uno solo es importado. Este panorama evidencia que la transmisión local es el principal factor en la propagación del virus, con una incidencia particularmente marcada en la Capital, donde se concentra la gran mayoría de los diagnósticos.

Sin fallecidos en la temporada

Un aspecto destacado del informe es que, durante la última semana epidemiológica, no se notificaron fallecidos por Dengue ni por Chikungunya. Esta tendencia se mantiene desde el inicio de la temporada, lo que representa un dato relevante dentro del seguimiento sanitario.

La ausencia de muertes vinculadas a estas enfermedades se sostiene como un indicador dentro del contexto epidemiológico actual, en el que se continúa monitoreando la evolución de los casos.

Recomendaciones para la prevención

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud reiteró el pedido a la comunidad de mantener e intensificar las medidas de prevención, con el objetivo de reducir la proliferación del mosquito vector y evitar nuevos contagios.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua , ya que constituyen potenciales criaderos de mosquitos.

, ya que constituyen potenciales criaderos de mosquitos. Evitar las picaduras mediante el uso de repelentes corporales.

mediante el uso de repelentes corporales. Utilizar repelentes ambientales para disminuir la presencia de insectos en los hogares.

Estas acciones son consideradas fundamentales para interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito y limitar la circulación de los virus.