Corte total en La Cébila: ejecutarán obras de pavimentación sobre la Ruta Nacional 60

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este martes 28 de julio se llevarán adelante importantes trabajos de pavimentación sobre la Ruta Nacional N° 60, en el sector de la Quebrada de La Cébila, una intervención que se ejecutará de manera coordinada junto con Vialidad Nacional y que implicará la interrupción total de la circulación vehicular durante gran parte de la jornada.

Las obras se desarrollarán a la altura del kilómetro 1.134 de la ruta y forman parte de un plan destinado a completar la recuperación de uno de los corredores viales más importantes de la provincia. Debido a la magnitud de las tareas previstas, las autoridades dispusieron un corte total del tránsito entre las 8:30 y las 17:00 horas, aproximadamente.

Desde el organismo vial se indicó que, una vez concluidas las tareas de pavimentación, la circulación será restablecida y el tránsito volverá a habilitarse con normalidad.

Mejorar la seguridad y la transitabilidad

Las tareas previstas consisten en la pavimentación de 140 metros de calzada, en un sector donde previamente Vialidad Nacional ejecutó la reconstrucción de una alcantarilla. Con esta nueva etapa de la obra se busca completar la recuperación integral de ese tramo de la Ruta Nacional N° 60, mejorando las condiciones de circulación y reforzando la seguridad para quienes transitan habitualmente por este corredor.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad, la intervención permitirá optimizar la transitabilidad en una de las principales rutas de la provincia, que constituye un enlace de relevancia para el movimiento vehicular de la región.

La pavimentación representa la etapa final de los trabajos iniciados con la reconstrucción de la alcantarilla, permitiendo restablecer completamente las condiciones del sector intervenido.

Corte total durante toda la jornada

Como consecuencia de las tareas programadas, el tránsito permanecerá totalmente interrumpido mientras se desarrollen los trabajos. El cronograma previsto establece que el corte comenzará a las 8:30 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 17:00 horas, aunque la habilitación definitiva dependerá de la finalización de las obras.

Desde Vialidad solicitaron a los conductores planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta esta interrupción temporal, ya que durante ese período no estará permitido el paso de vehículos por el sector afectado.

Finalizados los trabajos de pavimentación, las autoridades procederán a reabrir la circulación sobre la Ruta Nacional N° 60.

Rutas alternativas para los usuarios

Mientras permanezca vigente el corte total, la Dirección Provincial de Vialidad recomendó utilizar caminos alternativos para evitar inconvenientes en los desplazamientos. Las vías sugeridas son:

Ruta Provincial N° 9 , en la provincia de La Rioja .

, en la provincia de . Ruta Provincial N° 10, también en territorio riojano.

Estas alternativas permitirán mantener la conectividad mientras se ejecutan las tareas de pavimentación sobre la Ruta Nacional N° 60. Las autoridades solicitaron a los usuarios respetar la señalización dispuesta en la zona y atender las indicaciones del personal que estará afectado al operativo durante el desarrollo de las obras.

Una obra coordinada entre organismos viales

La intervención será ejecutada de manera conjunta por Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, en el marco de un trabajo coordinado para concluir la recuperación del tramo intervenido en la Quebrada de La Cébila.

La participación de ambos organismos permitirá completar una obra que comenzó con la reconstrucción de la alcantarilla y que ahora ingresa en su etapa de pavimentación, consolidando la infraestructura vial del sector.

El objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de circulación sobre un corredor de importancia para la provincia y garantizar mayores niveles de seguridad para quienes utilizan habitualmente esta vía.