Crece la incertidumbre en los usuarios: esta semana se define si habrá restricción en el transporte

Es principio de mes y el transporte vuelve a estar entre los temas de interés. En primer término porque en las próximas horas se define si habrá o no restricción en la circulación de los colectivos, esto tras lo solicitado por las mismas empresas de transporte a la Provincia. La acuciante escasez del gasoil ha provocado que las patronales analicen seriamente regular la cantidad de unidades en circulación. Así lo solicitaron y lo confirmó la semana pasada la Secretaría de Transporte de la provincia.

Ante la premura de la situación la respuesta oficial fue solicitar paciencia y esperar hasta este lunes, plazo en el que se analizará lo solicitado mientras se aguarda el cumplimiento de la promesa de Nación de regular el abastecimiento del combustible.

La propuesta de las empresas es que las unidades circulen solo en un esquema de horario pico para de esta manera, no afectar a los usuarios y cuidar el abastecimiento del combustible. La medida está en espera y vendría a generar un gran cambio en la dinámica de los catamarqueños, por cuanto se asume que los horarios de mayor uso se colmarían ante la imposibilidad de tomar otro colectivo en un horario posterior.

"Es una posibilidad que venimos analizando. Hay provincias que directamente suspendieron el servicio pero nosotros pensamos en reducir la frecuencia en los horarios en donde notamos menos cantidad de pasajeros" había indicado Andrea Alvarez, quien además aclaró que de confirmarse “sería para tratar de cuidar el insumo del combustible y a su vez, poder seguir brindando el servicio”.

Pago o paro

A esto se debe sumar que en estas horas se espera también que se defina si la Provincia llega con los plazos para transferir los fondos a las empresas de transporte, y de esta manera evitar el paro que deslizo la FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) podía comentar esta semana.

La presión fue concreta:"si no llega la cuota de mayo para el lunes, se para el país". Ante esto la secretaria de Transporte de la provincia reconoció que había gestiones para lograr llegar con los fondos. “Vamos a tratar de llegar para el lunes para evitar el paro”, apuntó al tiempo que aclaró que aunque se salde en Catamarca en los plazos estimados, la medida de fuerza podría igualmente concretarse si en las demás jurisdicciones los sueldos no son abonados en tiempo y forma. “Es una medida nacional que no podemos impedir”, marcó.