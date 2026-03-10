Historias Desobedientes llega a Catamarca: Bibiana Reibaldi encabezará una conferencia

En el marco de las actividades programadas por el Mes de la Memoria, la provincia de Catamarca será escenario de un ciclo de conferencias que contará con la participación de Bibiana Reibaldi, integrante del colectivo Historias Desobedientes.

La propuesta busca abrir espacios de reflexión y diálogo sobre la memoria y la historia reciente del país, abordando especialmente los vínculos familiares atravesados por el terrorismo de Estado. Las actividades se desarrollan en un contexto particular: el 50° aniversario del último golpe cívico-militar en Argentina, una fecha que convoca a instituciones, organizaciones y espacios académicos a revisar y debatir los procesos históricos que marcaron al país.

El ciclo propone acercar al público una mirada que surge desde una experiencia personal atravesada por la historia reciente argentina, a través del testimonio y la reflexión de Reibaldi.

Quién es Bibiana Reibaldi

Bibiana Reibaldi nació en Buenos Aires en 1956 y su historia personal está profundamente vinculada a los hechos ocurridos durante la última dictadura militar. Es hija de Julio Reibaldi, quien se desempeñó como personal civil del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante ese período.

A partir de esa historia familiar, Reibaldi forma parte del colectivo Historias Desobedientes, un espacio integrado por hijas e hijos de represores que decidieron pronunciarse públicamente a favor de la memoria, la verdad y la justicia.

Desde ese lugar, el colectivo impulsa la construcción de testimonios y reflexiones que permitan abordar las complejidades de las historias familiares atravesadas por el accionar del terrorismo de Estado. Sus integrantes participan en distintos ámbitos de debate, compartiendo sus experiencias personales y promoviendo instancias de diálogo sobre la memoria histórica.

Dos encuentros para reflexionar sobre memoria y vínculos

El ciclo de conferencias en Catamarca estará compuesto por dos encuentros abiertos, en los que Bibiana Reibaldi abordará diferentes aspectos de su historia personal y del trabajo que realiza junto al colectivo Historias Desobedientes.

Las actividades previstas son:

Primera conferencia

Título: "Quién es Bibiana Reibaldi"

Fecha: jueves 12 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar: Auditorio de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 439)

En este primer encuentro, la disertante compartirá su historia de vida y el camino que la llevó a integrarse al colectivo Historias Desobedientes, abordando el proceso personal y colectivo que implica reflexionar sobre los vínculos familiares vinculados al pasado reciente del país.

Segunda conferencia

Título: "Pensar los vínculos familiares con Bibiana Reibaldi"

Fecha: viernes 13 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar: Salón de Arte de CATA (Sarmiento 613)

En esta segunda instancia se propone abrir un espacio de reflexión centrado en los vínculos familiares y en las memorias que quedaron atravesadas por el último golpe de Estado en Argentina.

Una propuesta orientada al diálogo y la reflexión

El ciclo de conferencias está especialmente destinado a estudiantes universitarios, alumnos de institutos de educación superior, docentes e integrantes de organizaciones sociales y políticas.

Sin embargo, las actividades también están abiertas al público en general, lo que permite ampliar la participación y generar instancias de diálogo entre distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa se presenta como una oportunidad para pensar colectivamente la historia reciente, a partir de testimonios que surgen desde experiencias familiares directamente vinculadas con el período de la dictadura.

Organización y acceso a las actividades

Las conferencias forman parte de una agenda de actividades desarrollada durante el Mes de la Memoria, que busca promover espacios de reflexión sobre el pasado reciente y sus implicancias en el presente.

La organización del ciclo está a cargo de distintos organismos del Gobierno provincial, entre ellos:

Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural

Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia

Ambos encuentros serán libres y gratuitos, lo que permite facilitar el acceso del público interesado en participar de las charlas.