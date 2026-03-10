Murales, talleres y presentaciones marcarán la Semana de la Poesía en Catamarca

En el marco del Día Mundial de la Poesía, que se conmemora el 21 de marzo, y del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordado el 24 de marzo, la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera impulsa una serie de actividades culturales destinadas a promover el encuentro con la palabra poética.

Las propuestas se desarrollarán entre el 13 y el 21 de marzo, en lo que se ha denominado Semana de la Poesía, un espacio concebido para reunir a lectores, escritores, estudiantes y a la comunidad en general alrededor del lenguaje literario.

La iniciativa reconoce el poder de la poesía en la construcción de la memoria, la identidad y el fortalecimiento del bienestar personal, proponiendo diversas instancias de participación y reflexión. Desde la biblioteca se plantea además el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad, reafirmando su rol como epicentro del acceso a la lectura y al conocimiento.

Una agenda cultural con múltiples propuestas

La programación de la Semana de la Poesía fue organizada en conjunto con distintos colectivos e instituciones, lo que permite ampliar el alcance de las actividades y convocar a diferentes sectores de la sociedad.

El cronograma incluye propuestas variadas que combinan producción artística, formación literaria y reflexión colectiva, entre ellas:

Presentaciones de libros

Murales colaborativos

Talleres de poesía

Clases abiertas sobre lenguaje poético

Cada una de estas iniciativas busca acercar la poesía a distintos públicos, promoviendo tanto la creación literaria como la lectura y el intercambio de ideas.

Un mural colectivo que reunirá voces de la comunidad

Una de las actividades centrales será el Mural colectivo de Poesía "Ecos poéticos de la biblioteca", que se desarrollará del viernes 13 al viernes 21 de marzo. La propuesta tendrá lugar en la galería de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, ubicada en San Martín 439, y consistirá en la creación de un mural colaborativo que se irá construyendo con el aporte de diferentes participantes.

En esta iniciativa podrán intervenir:

Usuarios de la biblioteca

Estudiantes

Integrantes de la comunidad

El mural se plantea como un espacio abierto para que distintas voces se expresen a través de la poesía, generando una obra colectiva que refleje el vínculo entre la institución y la comunidad.

Presentación de nuevos libros de poesía

La programación también incluirá una presentación editorial que permitirá conocer nuevas obras del ámbito poético. El viernes 13 a las 19.30 horas, en el auditorio de la Biblioteca Herrera (San Martín 439), la Editorial El Guadal presentará los dos últimos títulos de su Colección Chinitas.

Los libros que serán presentados son:

"Los ojos de la ternura", de Camila Ortega

"El cielo que nos abarcó", de Paula Bustamante

La actividad contará además con el acompañamiento de otras autoras, lo que permitirá ampliar el diálogo en torno a la creación literaria y la producción poética contemporánea.

Taller de poesía con estudiantes en La Puerta

Otra de las propuestas se desarrollará fuera de la capital provincial. El martes 17 de marzo desde las 14.30 horas, la Dirección de Bibliotecas y Archivo de la Provincia, junto a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Puerta, convocan a un taller de poesía. La actividad se realizará en el museo y biblioteca municipal de La Puerta y estará destinada especialmente a estudiantes.

Participarán alumnos de:

La Escuela Primaria Provincial de Formosa

La Escuela Secundaria N° 36

Durante el taller se trabajará en la elaboración de mini-libros con versos e imágenes, combinando creatividad literaria y expresión visual.

Una clase abierta sobre lenguaje poético

El miércoles 18 a las 10 horas, la Sala Autores Catamarqueños de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera será escenario de una clase abierta sobre lenguaje poético.

La actividad estará a cargo de la profesora Celia Sarquís, quien brindará una clase gratuita orientada a presentar herramientas fundamentales para la creación poética. Entre los contenidos que se abordarán se encuentran:

Técnicas de escritura poética

Recursos literarios

Herramientas de corrección de poesía

Para participar será necesario realizar una inscripción previa enviando un correo electrónico a [email protected].

Los datos requeridos para la inscripción incluyen:

Nombre completo

DNI

Teléfono

Profesión

Edad

Tres temas de interés vinculados a la poesía