Cronograma de vacunación: turno para clase 83 y segunda dosis en Fray Mamerto Esquiú

El Plan Operativo de Vacunación Covid-19 avanza en Capital y en el interior provincial.

MIERCOLES 7 DE JULIO

1RA DOSIS

NODO POLI SUR

Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato Rodriguez. Clase 1983. 10 a 18 hs (Terminaciones de DNI 5, 6, 7, 8 y 9) Residentes Capital.

NODO FRAY MAMERTO ESQUIU

Micro Estadio Evita. Clase 1982. 8.30 a 15 hs (Todas las terminaciones de DNI).

SEGUNDA DOSIS - ASTRAZENECA

NODO BELEN

Salón Parroquial. Personas que recibieron la 1º dosis hasta el 30 de abril. 9 a 11 hs (Terminaciones de DNI 0, 1, 2 , 3 y 4) 11 a 13 hs (Terminaciones de DNI 5, 6, 7, 8 y 9)

SEGUNDA DOSIS - SPUTNIK V

NODO ANDALGALÁ

Cancha Parroquial. Personas que recibieron la 1º dosis hasta el 31 de marzo. 8.30 a 14 hs (Todas las terminaciones de DNI).

SEGUNDA DOSIS SINOPHARM Y ATSTRAZENECA

NODO FRAY MAMERTO ESQUIU

Micro Estadio Evita. Personas que recibieron la 1º dosis hasta el 30 de abril. 8.30 a 15 hs (Todas las terminaciones de DNI).

Deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.). No es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).