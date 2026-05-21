Catamarca celebró el Día Mundial de la Abeja con una jornada en CATA

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Abeja, el Ministerio de Desarrollo Productivo llevó adelante la jornada central de la Semana de la Miel, una actividad que volvió a reunir a productores, emprendedores, técnicos y autoridades provinciales para visibilizar el crecimiento de la apicultura local y destacar la consolidación alcanzada por el sector en la provincia.

La propuesta fue organizada a través del área de Fiscalización Apícola y tuvo lugar en la Casa de la Cultura, donde se desarrolló una intensa agenda de actividades vinculadas a la producción, comercialización y promoción de la miel catamarqueña.

La jornada estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, y contó además con la participación de legisladores provinciales, entre ellos el senador por Capayán, Gonzalo Ormachea, y el diputado Hernán Díaz. Durante el encuentro también se concretó la entrega del decreto de declaración de Interés Legislativo de la Semana de la Miel, documento que fue otorgado por el senador Ormachea al titular de la cartera productiva.

La consolidación de un sector en crecimiento

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el reconocimiento al crecimiento sostenido y al proceso de profesionalización que viene atravesando la actividad apícola en Catamarca. La directora de Agricultura y Programas Productivos del Ministerio, Verónica Díaz, fue la encargada de presentar oficialmente la Semana de la Miel y realizar un repaso sobre los avances alcanzados en los últimos años dentro del sector.

Durante su intervención, la funcionaria destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando desde las áreas oficiales para fortalecer la producción y acompañar a los productores apícolas de distintos puntos de la provincia.

El evento permitió mostrar además cómo la actividad fue ampliando su alcance y consolidando herramientas técnicas, científicas y de capacitación orientadas a mejorar la calidad de producción y fortalecer la cadena productiva.

El acompañamiento a productores

En el acto central, el ministro Luis Castro resaltó el acompañamiento institucional que el Ministerio viene realizando sobre la actividad apícola y destacó especialmente las tareas de capacitación y asesoramiento desarrolladas por el área ministerial.

El funcionario agradeció la presencia y el apoyo de los legisladores provinciales y puso el foco en el trabajo cotidiano que llevan adelante los productores catamarqueños. Castro sostuvo que la apicultura representa mucho más que la elaboración de miel y productos derivados, ya que detrás de cada producción existen familias y personas que destinan tiempo y esfuerzo para sostener una actividad con impacto directo en sus economías.

En ese sentido, remarcó la importancia social y productiva del sector y su contribución al desarrollo local.

Once años de trabajo y transformación institucional

La Semana de la Miel alcanzó este año su edición número once, reflejando una continuidad sostenida en las políticas de fortalecimiento del sector apícola provincial.

Desde sus inicios, el área de Fiscalización Apícola fue transformando progresivamente su rol institucional, pasando de tareas de asistencia básica hacia un esquema de articulación técnica y científica mucho más profundo. Actualmente, el organismo no solo acompaña la producción primaria, sino que también funciona como nexo estratégico para capacitaciones, asesoramiento técnico y procesos de profesionalización orientados a mejorar estándares de calidad y comercialización.

Además, el trabajo conjunto con especialistas en comportamiento de abejas permitió incorporar una dimensión científica permanente dentro de la actividad, fortaleciendo la investigación y el conocimiento técnico vinculado a la producción apícola.

La miel catamarqueña

Durante las actividades desarrolladas en la Casa de la Cultura, uno de los aspectos más destacados fue la valoración de la calidad de la miel producida en Catamarca.

Productores y autoridades resaltaron especialmente las propiedades diferenciales que adquiere el producto local al provenir directamente del monte nativo. Según se explicó durante la jornada, la miel catamarqueña posee características organolépticas y medicinales únicas, determinadas por la flora autóctona predominante en las distintas zonas productivas de la provincia.

Entre las especies vegetales que influyen en aromas, sabores y colores del producto se mencionaron:

Algarrobo .

. Jarilla .

. Mistol .

. Citrus .

. Eucaliptos .

. Quebracho .

. Leguminosas.

Estas particularidades convierten a la miel provincial en un producto con identidad propia, asociado directamente a las características naturales del territorio catamarqueño.