La Catedral suspende las Misas vespertinas del miércoles por seguridad

El Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica informó a los fieles que este miércoles 15 de julio se modificarán los horarios habituales de funcionamiento del templo y de las celebraciones litúrgicas.

La decisión fue adoptada ante el operativo de seguridad previsto para la jornada, con motivo de la semifinal de la Copa del Mundo que disputará durante la tarde el Seleccionado argentino de fútbol. A través de un comunicado, las autoridades del Santuario señalaron que, por ese motivo, no se celebrarán las habituales Misas vespertinas y que el funcionamiento del templo también sufrirá modificaciones respecto del horario habitual.

La medida responde a una sugerencia formulada por las autoridades policiales en el marco del dispositivo de seguridad organizado para el desarrollo del encuentro deportivo.

Sólo habrá Misas durante la mañana

De acuerdo con lo informado, durante este miércoles la Catedral Basílica mantendrá únicamente las celebraciones previstas para la mañana. Las Misas programadas serán:

9.00 horas.

11.00 horas.

En cambio, no se celebrarán las Misas de las 18.00 y de las 19.00, que forman parte del cronograma habitual del templo. De esta manera, quienes deseen participar de la celebración eucarística durante la jornada deberán hacerlo en alguno de los dos horarios matutinos establecidos por el Santuario.

La modificación alcanza exclusivamente a este miércoles 15 de julio y responde a la organización prevista para esa jornada.

La Catedral cerrará sus puertas a las 16

Además de la suspensión de las celebraciones vespertinas, desde el Santuario comunicaron que el templo permanecerá abierto hasta las 16.00. A partir de ese horario, la Catedral cerrará sus puertas como parte de las medidas adoptadas para la jornada.

La disposición implica una modificación en el funcionamiento habitual del principal templo mariano de la provincia y fue anunciada para que los fieles puedan organizar con anticipación sus visitas y participación en las celebraciones religiosas.

El cierre anticipado forma parte del conjunto de medidas implementadas para adecuar la actividad del Santuario al operativo previsto durante la tarde. Se recuerda que en los anteriores festejos, el Paseo de la Fe y los ingresos de la Catedral Basílica fueron espacios colmados por los catamarqueños que se llegaron hasta el principal paseo capitalino para celebrar las victorias argentinas.

Cambios también en el Santuario de la Gruta

Las modificaciones no alcanzan únicamente a la Catedral Basílica. Desde el Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle también se informó un cambio en el horario de la Santa Misa diaria.

En esta oportunidad, la celebración será adelantada y se realizará a las 12.00. Habitualmente, la Eucaristía diaria se celebra a las 16.00, pero ese horario coincide con el inicio del partido que disputará la Selección argentina.

Por esa razón, se resolvió modificar excepcionalmente el horario de la celebración para permitir el normal desarrollo de la actividad religiosa durante la jornada.