La Quebrada será escenario de un safari fotográfico para descubrir más a Catamarca

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico incorporó a su Agenda de Julio una actividad destinada a quienes buscan conocer el entorno natural de una manera diferente. Se trata del Safari Fotográfico por La Quebrada, una experiencia que invita a descubrir la biodiversidad presente en las montañas catamarqueñas y a comprender la relación que distintas comunidades han construido con las especies vegetales a lo largo del tiempo.

La actividad se realizará mañana martes 14, en el horario de 15 a 17, y estará guiada por Roberto Salinas, reconocido biólogo y profesor de Botánica, quien conducirá el recorrido y compartirá sus conocimientos sobre la riqueza ambiental del lugar. La iniciativa propone combinar la observación de la naturaleza con la fotografía, invitando a los participantes a registrar imágenes del paisaje, de las especies presentes y de las experiencias vividas durante el recorrido.

El safari fotográfico tendrá como punto de partida el Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 4, kilómetro 4 y medio, a pocos minutos del centro de la ciudad.

Desde ese lugar comenzará un recorrido pensado para descubrir la biodiversidad que se encuentra en el entorno natural de La Quebrada, poniendo especial atención en aquellas especies vegetales que forman parte del ecosistema local. La propuesta no solo apunta a la observación del paisaje, sino también a comprender el vínculo histórico que distintas generaciones establecieron con la flora de la región.

Durante la actividad, Roberto Salinas abordará la estrecha relación que las antiguas poblaciones y los habitantes actuales han mantenido con determinadas especies a través del tiempo.

El valor de los recursos vegetales

En el marco de la convocatoria, el investigador explicó la importancia de conocer las especies presentes en el territorio para comprender la manera en que fueron utilizadas por las comunidades a lo largo de los años.

Según expresó, "el conocimiento de estas especies permite comprender cómo las sociedades prehispánicas y las comunidades rurales aprovecharon los recursos vegetales de manera sustentable, integrando alimentación, medicina, construcción y prácticas culturales con el funcionamiento natural del ecosistema".

La actividad propone, de esta manera, acercar a los participantes a una mirada que combina naturaleza, historia y cultura, resaltando el papel que los recursos vegetales tuvieron y continúan teniendo en la vida cotidiana de las comunidades.

El recorrido busca poner en valor ese conocimiento y mostrar cómo la utilización de las especies estuvo integrada al funcionamiento natural del ecosistema.

Para toda la comunidad

El Safari Fotográfico por La Quebrada fue organizado como una propuesta de baja exigencia física, permitiendo que personas interesadas en la naturaleza y la fotografía puedan participar sin necesidad de contar con experiencia previa.

Los organizadores recomendaron asistir con elementos que permitan disfrutar del recorrido de manera cómoda y segura. Entre las recomendaciones figuran:

Calzado cómodo.

Ropa cómoda.

Protección solar.

Agua.

Frutas para la hidratación y alimentación durante la actividad.

Asimismo, se aclaró que no es necesario disponer de una cámara fotográfica profesional, ya que cualquier dispositivo capaz de tomar imágenes resulta suficiente para participar.

La propuesta busca que cada participante registre tanto los paisajes como las vivencias generadas durante la experiencia.

Inscripción gratuita

La actividad tendrá carácter gratuito, aunque contará con cupos limitados, por lo que será necesario realizar una inscripción previa. Los interesados podrán anotarse comunicándose al siguiente número de contacto:

383 441-1788

Además, quienes no puedan participar en esta primera jornada tendrán una nueva oportunidad, ya que el Safari Fotográfico por La Quebrada volverá a realizarse el próximo martes 21, manteniendo la misma propuesta de acercamiento a la biodiversidad y al patrimonio natural de la provincia.

Agenda de julio

El Safari Fotográfico forma parte de las actividades impulsadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico dentro de su Agenda de Julio. Las personas interesadas en conocer esta y otras propuestas programadas podrán obtener más información a través de:

Página web: www.sfvc.tur.ar

www.sfvc.tur.ar Redes sociales: SFVC Turismo

Con esta iniciativa, la Agenda de Julio suma una experiencia que combina naturaleza, fotografía y conocimiento, ofreciendo un recorrido por La Quebrada que invita a observar la biodiversidad, valorar los recursos vegetales y conocer la relación que las antiguas poblaciones y las comunidades rurales han mantenido con el entorno natural a lo largo del tiempo.