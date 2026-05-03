Cuáles son los celulares que se quedan sin WhatsApp en mayo

A partir de mayo, WhatsApp dejará de ser compatible con algunos celulares, en una decisión que responde a la propia dinámica de actualización constante de la aplicación. Como ocurre con la mayoría de las plataformas digitales, la evolución de sus funciones exige que los dispositivos cumplan con requisitos técnicos mínimos para garantizar un funcionamiento adecuado.

En este contexto, aunque hoy en día una gran cantidad de smartphones continúan operando sin inconvenientes con la app, existen modelos más antiguos que comienzan a mostrar limitaciones claras. Estos dispositivos, que en su momento fueron referentes del mercado, ya no pueden adaptarse a las nuevas exigencias del software.

La lógica detrás de esta decisión es directa: los sistemas operativos deben ser capaces de soportar las innovaciones que incorpora la aplicación, algo que no siempre es posible en equipos con varios años de antigüedad. Por ello, resulta habitual que ciertos teléfonos queden fuera del ecosistema de compatibilidad.

Los dispositivos afectados: una lista que marca el fin de una etapa

Siguiendo este criterio, se identificó un conjunto de celulares que ya no reciben actualizaciones de WhatsApp y que tampoco pueden cumplir con los requisitos actuales de la aplicación. La lista incluye modelos de distintas marcas que, en su momento, tuvieron una fuerte presencia en el mercado:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (primera generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

Cada uno de estos dispositivos representa una generación tecnológica que, si bien sigue siendo funcional en muchos aspectos, ya no logra adaptarse a las demandas actuales de las aplicaciones más utilizadas.

Requisitos técnicos: la clave de la incompatibilidad

El núcleo del problema radica en los requisitos mínimos del sistema operativo que exige WhatsApp para funcionar correctamente. En este sentido, la aplicación establece dos condiciones fundamentales:

Contar con Android 5.0 o una versión superior

Disponer de iOS 15.1 o posterior

Si un dispositivo no puede actualizarse a estos niveles, queda automáticamente fuera del soporte oficial de la aplicación. Esto implica no solo la imposibilidad de recibir nuevas funciones, sino también la pérdida total de acceso al servicio.

¿Qué opciones tienen los usuarios?

Para quienes aún utilizan alguno de los modelos mencionados, el panorama es claro. Existen dos posibles escenarios:

Actualizar el sistema operativo

Si el dispositivo permite instalar una versión más reciente compatible con los requisitos, la aplicación podrá seguir utilizándose con normalidad. Cambiar de teléfono

En caso de que el equipo no admita actualizaciones, la única solución viable es migrar a un modelo más reciente.

Este punto subraya una realidad cada vez más frecuente en el mundo tecnológico: la obsolescencia de los dispositivos no siempre está ligada a su funcionamiento físico, sino a su capacidad de adaptación al software.

Un proceso recurrente en el ecosistema digital

La decisión de WhatsApp no es aislada ni inesperada. Forma parte de un proceso continuo en el que las aplicaciones evolucionan y, con ello, elevan los estándares necesarios para operar. Esto genera un ciclo en el que los dispositivos más antiguos quedan progresivamente relegados.

En definitiva, lo que ocurre a partir de mayo no es solo un cambio técnico, sino también un reflejo del ritmo acelerado de la innovación digital, donde mantenerse actualizado se vuelve indispensable para seguir conectado.