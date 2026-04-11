Cuáles son las consecuencias de comer mientras mirás el celular, según la ciencia

Sentarse a la mesa ya no es lo que era. La irrupción de los teléfonos móviles ha modificado profundamente uno de los rituales cotidianos más arraigados: el de compartir la comida. Lo que antes era un espacio de encuentro, conversación y disfrute, hoy se ve atravesado por pantallas que reclaman atención constante. Este fenómeno, extendido y naturalizado, empieza a mostrar efectos poco visibles pero significativos en la salud emocional y en los hábitos alimentarios.

Un informe elaborado por IKEA, la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) pone cifras y evidencia a esta transformación. A través de registros biométricos y cuestionarios aplicados tanto a población general como clínica, los investigadores concluyen que comer mientras se utiliza el móvil no solo altera la experiencia alimentaria, sino que también incrementa el estrés, reduce la alegría y modifica la relación con los alimentos.

La emoción se apaga frente a la pantalla

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio es la reducción del 32% en la alegría durante las comidas cuando hay presencia del móvil. Lejos de generar tristeza, el uso de pantallas produce un efecto más sutil pero igualmente preocupante: "aplana" las emociones positivas.

Además, los datos indican que:

El uso del móvil en la mesa incrementa el estrés en 1,57 puntos.

Comer con el móvil registra la valencia emocional más negativa, incluso por debajo de comer en soledad.

La interacción digital no sustituye la interacción humana, elemento clave en el bienestar emocional.

Este fenómeno sugiere que la tecnología no solo distrae, sino que también interfiere en la calidad emocional de la experiencia, debilitando uno de los momentos cotidianos de mayor potencial afectivo.

Comer sin saborear: la distracción como norma

El impacto del móvil no se limita al plano emocional. También afecta directamente la manera en que se perciben y procesan los alimentos. Utilizar el teléfono durante las comidas induce un estado de alerta que fragmenta la atención y dificulta la degustación consciente.

En este contexto:

El cerebro no procesa igual los sabores.

Se altera la sensación de saciedad.

La comida deja de ser una experiencia para convertirse en un trámite.

Este patrón, sostenido en el tiempo, puede derivar en una pérdida de control consciente sobre la ingesta, favoreciendo hábitos alimentarios menos saludables y más impulsivos.

La mesa como espacio de aislamiento

Otro de los aspectos más relevantes del informe es la creciente individualización del acto de comer. La digitalización ha transformado la mesa en un entorno cada vez más solitario.

Los datos son elocuentes:

Menos del 2% de la muestra come sin pantallas.

El móvil está presente en casi la mitad de las comidas entre semana.

Su uso supera el 50% durante los fines de semana.

Este cambio convierte al dispositivo en un nuevo estándar alimentario, con consecuencias directas sobre el bienestar psicológico y social.

En el grupo clínico —personas con trastornos alimentarios o adicción a las tecnologías— la situación es aún más crítica:

Consumen alimentos solos hasta siete veces más entre semana.

Y 18 veces más los fines de semana en comparación con la población general.

El aislamiento en la mesa emerge así como un marcador de riesgo psicosocial, con implicancias que trascienden lo alimentario y alcanzan el ámbito terapéutico.

Jóvenes, los más afectados

El impacto del móvil durante las comidas no es homogéneo. El informe señala que es cuatro veces mayor en jóvenes de entre 19 y 35 años que en adultos mayores de 51.

En este grupo:

La reducción de la alegría es más pronunciada.

El efecto del "phubbing" —ignorar a otros por atender el móvil— es más intenso.

El uso de pantallas alcanza 5,36 horas diarias, más del doble que las 2,49 horas de la población general.

Estos datos reflejan una relación más estrecha y dependiente con la tecnología, que impacta directamente en la calidad de las interacciones sociales y en la experiencia alimentaria.

Redes sociales: una compañía ilusoria

El informe también aborda el papel de las redes sociales en este contexto. Más allá del hecho de comer solo, es el tiempo de conexión el que refuerza la creencia de que estas plataformas son esenciales para la aceptación social y la regulación emocional.

Sin embargo, la evidencia es clara: la digitalización de la mesa no reemplaza los beneficios de la compañía humana. Por el contrario, compartir la comida con otros:

Actúa como un potente modulador de bienestar y alegría.

Promueve patrones alimentarios más saludables.

Reduce las respuestas impulsivas.

Protege frente a estilos de ingesta emocional o influenciados por estímulos externos.

Un hábito cotidiano con consecuencias profundas

Lo que a simple vista parece un gesto inofensivo —revisar el móvil mientras se come— se revela como un hábito con múltiples implicancias. La evidencia muestra que la tecnología, lejos de integrarse de forma neutra en la mesa, está redefiniendo la experiencia alimentaria, erosionando su dimensión emocional y social.

En un contexto donde el uso de pantallas se consolida como norma, el desafío no es menor: recuperar la mesa como un espacio de presencia, conexión y disfrute consciente.