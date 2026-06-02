Cuánto tiempo puede quedarse tu perro solo en casa, según los especialistas

Los perros son considerados una de las mascotas más dependientes del ser humano. A diferencia de otros animales domésticos, como los gatos, requieren una mayor interacción cotidiana, actividad física y acompañamiento para mantener un equilibrio adecuado tanto en el plano físico como emocional.

Esta característica explica por qué la permanencia prolongada en soledad genera preocupación entre propietarios y especialistas. En un contexto marcado por jornadas laborales extensas, reuniones, compromisos y desplazamientos frecuentes, la posibilidad de dejar a un perro solo durante varias horas se ha convertido en una realidad habitual para muchas familias.

Sin embargo, los expertos en comportamiento animal sostienen que la capacidad de tolerar la ausencia humana varía considerablemente entre individuos. No todos los perros reaccionan de la misma manera frente a la soledad, y por eso resulta fundamental analizar cada caso de forma particular.

Los estudios sobre la soledad y una referencia legal

Durante los últimos años, distintos profesionales estudiaron los efectos que puede tener la soledad prolongada sobre los perros y cuáles son los límites recomendados para evitar consecuencias negativas.

En ese contexto, la Ley de Bienestar Animal promulgada en España en 2023 incorporó parámetros específicos relacionados con el tiempo máximo que una mascota puede permanecer sin supervisión humana. La normativa establece que los perros no deberían quedarse solos durante más de 24 horas consecutivas.

Según la legislación, superar ese límite podría interpretarse como una situación de abandono. Aunque esta ley no tiene vigencia en Argentina, numerosos especialistas consideran que constituye una referencia relevante para reflexionar sobre el bienestar animal y sobre la necesidad de actualizar las legislaciones vinculadas al cuidado de las mascotas.

La edad, un factor determinante

Entre todas las variables que analizan veterinarios y especialistas, la edad aparece como uno de los elementos más importantes para determinar cuánto tiempo puede permanecer solo un perro.

Cachorros: supervisión constante y tiempos reducidos

Los perros menores de cinco meses requieren una atención mucho más frecuente que los adultos. Los veterinarios recomiendan que permanezcan solos un máximo de dos horas seguidas.

Además, aconsejan que durante esos períodos se encuentren en un espacio seguro que disponga de:

Agua disponible.

Alimento.

Una cama cómoda.

La necesidad de supervisión responde a que, durante esta etapa de desarrollo, los cachorros todavía no logran controlar completamente sus necesidades fisiológicas y presentan mayores dificultades para manejar la ansiedad por separación.

Perros adultos: mayor tolerancia, pero con límites

En el caso de los perros adultos saludables, la tolerancia a la soledad suele ser mayor. Según explicó Alexandra Bassett al portal The Dog People, un perro adulto que ya realizó ejercicio y tiene cubiertas sus necesidades básicas puede soportar entre seis y ocho horas de permanencia en soledad.

No obstante, los especialistas aclaran que esta capacidad de adaptación no implica que dicho período sea recomendable todos los días. Los perros continúan siendo animales altamente sociables y la ausencia constante de interacción humana puede terminar afectando su comportamiento y calidad de vida.

Perros mayores: nuevas necesidades y mayor vulnerabilidad

Cuando los perros alcanzan edades avanzadas, el tiempo recomendado vuelve a reducirse. Los veterinarios sugieren no superar las seis horas sin supervisión.

Las razones son diversas. Muchos animales ancianos necesitan salir con mayor frecuencia, requieren medicación o pueden desarrollar niveles más altos de ansiedad frente a la ausencia de sus cuidadores. Estas condiciones hacen que la presencia humana vuelva a adquirir una importancia central en la rutina diaria.

Las consecuencias de una soledad excesiva

Los especialistas advierten que dejar a un perro solo durante períodos demasiado prolongados puede desencadenar una serie de problemas físicos y emocionales.

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran:

Ansiedad.

Estrés.

Conductas destructivas.

Ladridos excesivos.

Depresión.

Agresividad.

Estos comportamientos suelen manifestarse de distintas maneras dentro del hogar. Algunos animales comienzan a romper muebles, morder objetos o realizar sus necesidades en espacios interiores. En muchos casos, estas conductas están asociadas al aburrimiento, la falta de estímulos o la ausencia prolongada de contacto social.

Los expertos resumen esta situación con una observación contundente: "Son animales sociables que perciben el abandono de manera inmediata".

El papel clave del nivel de energía

Más allá de la edad, existe otro factor que puede modificar significativamente la capacidad de un perro para afrontar períodos de soledad: su nivel de energía.

Los especialistas señalan que no todas las razas demandan la misma cantidad de actividad física, juegos o interacción cotidiana. Según explicó Alexandra Bassett, una de las referencias más intuitivas para evaluar cuánto tiempo puede permanecer solo un perro es precisamente el nivel de energía que posee.

Las diferencias pueden ser importantes. Algunas razas requieren una intensa estimulación diaria, mientras que otras presentan necesidades más moderadas.

Como ejemplo, los especialistas destacan que los labrador retriever suelen necesitar mayores dosis de ejercicio, actividad y juegos cotidianos. En contraste, razas como el bulldog suelen presentar un temperamento más tranquilo y menores exigencias de actividad física.

Bienestar, atención y equilibrio

La pregunta sobre cuánto tiempo puede quedarse solo un perro no admite respuestas universales. La edad, el estado de salud, las necesidades particulares y el nivel de energía son variables que deben considerarse de manera conjunta.

Lo que sí parece claro, según coinciden veterinarios y especialistas en comportamiento animal, es que la interacción humana continúa siendo un elemento fundamental para el bienestar de los perros. Más allá de su capacidad para tolerar ciertas horas de soledad, se trata de animales profundamente sociables que necesitan compañía, estímulos y atención para desarrollarse de manera equilibrada y saludable.