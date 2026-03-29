Cuenta regresiva en Valle Chico: últimos días para definir el futuro del nuevo centro comercial

El Ministerio de Vivienda y Urbanización informó que se transitan los últimos días para participar de la consulta pública vinculada al desarrollo del nuevo Centro Comercial en el barrio Valle Chico. La convocatoria está dirigida a vecinos y vecinas del sector, quienes aún tienen tiempo hasta el 1 de abril para expresar su opinión sobre un proyecto que busca impactar directamente en la vida cotidiana de la comunidad.

La iniciativa se enmarca en una política que entiende que el concepto de vivienda excede la construcción de una casa, incorporando también el diseño del entorno urbano y los servicios que lo acompañan. En este sentido, la consulta apunta a recabar información directa de quienes habitan el barrio, con el objetivo de orientar la planificación del futuro centro comercial.

La voz de los vecinos

Desde el organismo destacaron que la participación ciudadana es un componente esencial en este tipo de propuestas. Bajo esa premisa, se promueve una instancia en la que los habitantes de Valle Chico puedan manifestar qué tipo de servicios y rubros consideran necesarios para el desarrollo del nuevo espacio.

El mensaje institucional fue claro: "Valle Chico se construye entre todos", subrayando la importancia de escuchar a quienes conocen de primera mano las necesidades del barrio. En ese sentido, remarcaron que la consulta no solo busca recopilar datos, sino también fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad.

Entre los aspectos centrales de la iniciativa se destacan:

Identificación de servicios prioritarios para el barrio

para el barrio Definición de rubros comerciales acordes a la demanda local

acordes a la demanda local Participación directa de los vecinos en la planificación urbana

Este enfoque participativo se presenta como una herramienta clave para consolidar un proyecto que responda a las expectativas reales de la población.

Una encuesta breve y accesible

Uno de los puntos destacados de la propuesta es la simplicidad del mecanismo de participación. La encuesta consta de solo dos preguntas y puede completarse en menos de un minuto, lo que facilita el acceso y la participación masiva.

El formulario se encuentra disponible de manera online a través del enlace oficial: encuestasipv.catamarca.gob.ar, permitiendo que los vecinos puedan responder desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Esta modalidad busca eliminar barreras y garantizar que la mayor cantidad posible de personas pueda sumarse a la consulta en esta etapa decisiva.

El proyecto

El desarrollo del nuevo Centro Comercial en Valle Chico no se plantea únicamente como una obra de infraestructura, sino como parte de una visión más amplia orientada al desarrollo integral de los barrios.

Desde el Ministerio remarcaron que el objetivo es promover comunidades con acceso a servicios esenciales, espacios que potencien la vida cotidiana y oportunidades para mejorar la calidad de vida.

En este marco, la consulta pública se convierte en un paso fundamental para garantizar que el proyecto se construya sobre la base de las necesidades reales de la población.

Participación ciudadana en una etapa clave

Con la fecha límite del 1 de abril cada vez más próxima, las autoridades reiteraron la invitación a todos los vecinos y vecinas de Valle Chico a sumarse a la consulta y hacer oír su voz.

El cierre de esta instancia marcará un punto de inflexión en el desarrollo del proyecto, ya que permitirá contar con un diagnóstico comunitario que orientará las decisiones futuras.

De este modo, el Ministerio de Vivienda y Urbanización reafirma su compromiso con un modelo de gestión que prioriza la participación activa de la ciudadanía y la construcción colectiva de los espacios urbanos, entendiendo que el crecimiento de los barrios se sustenta tanto en la infraestructura como en la integración social y comunitaria.